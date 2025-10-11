Hai công trình đáp ứng trực tiếp đời sống

Sáng 10-10, TP HCM khởi công 2 công trình trọng điểm gồm Cung Thiếu nhi TP HCM và dự án nạo vét rạch Đá Đỏ. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Khuất phục ngập úng, ô nhiễm

Rạch Đá Đỏ nằm giữa đường Võ Nguyên Giáp và đường song hành, chảy qua 2 phường An Khánh và Bình Trưng. Ghi nhận của phóng viên, từ sáng sớm, bên dòng nước len lỏi giữa khu dân cư phường An Khánh, tiếng máy xúc rền vang xen với tiếng người cười nói rôm rả. Những gàu sắt liên tiếp nhấc từng khối bùn đen nặng trĩu, lẫn trong đó là túi ni-lông, chai nhựa, cành cây mục tạo nên khung cảnh vừa hối hả vừa khí thế.

Bà Nguyễn Thị Kim Anh, sống sát mép rạch, đứng tựa bên hiên nhà nhìn dòng nước lấp xấp dưới chân, ánh mắt lấp lánh như đang kìm nén dòng cảm xúc. Bà kể bản thân và hàng xóm lâu nay sống trong buồn phiền vì con rạch cứ mưa là ngập, rác cùng mùi hôi trôi vào nhà. "Nay thấy máy móc vô làm, mừng lắm, chỉ mong làm cho tới nơi tới chốn và nhanh xong để khu phố nhỏ trong lành" - người phụ nữ 63 tuổi này nói.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP HCM, thông tin dự án gồm nhiều hạng mục như nạo vét 1,7 km rạch, xây dựng kè hai bên dài 1,5 km, lắp đặt hệ thống thoát nước, đường dạo, vỉa hè, cây xanh và chiếu sáng đồng bộ.

Với tổng vốn đầu tư hơn 86,7 tỉ đồng từ ngân sách thành phố, dự kiến hoàn thành vào năm 2026, ông Dũng cho hay dự án hướng đến giải quyết tình trạng ngập nước mùa mưa, cải thiện lưu thông, vệ sinh môi trường và nâng cao mỹ quan đô thị. Đồng thời, góp phần hoàn thiện hệ thống thoát nước chung, giảm ngập úng và ô nhiễm khu vực phía Đông thành phố.

Nghi thức khởi công dự án xây dựng Cung Thiếu nhi TP HCM, sáng 10-10. Ảnh: NGỌC QUÝ

Mái nhà mới cho tuổi thơ

Cách đó không xa, khu đô thị mới Thủ Thiêm rộn ràng không kém. Trên khu đất rộng, nơi khởi công Cung Thiếu nhi TP HCM, nhiều tốp công nhân dựng hàng rào, san nền. Không ít người dân phường An Khánh dừng xe, dõi theo từng nhịp cần cẩu trong niềm háo hức.

Chị Nguyễn Thị Hồng (ngụ phường An Khánh) nói tâm trạng chị hào hứng ngay từ khi nghe tin thành phố làm cung thiếu nhi. Chị kể lâu nay trẻ nhỏ chỉ quanh quẩn ở vài công viên nhỏ, muốn học vẽ hay chơi thể thao thì cha mẹ phải chở tới khu vực trung tâm nên cung thiếu nhi dù đang hình thành nhưng đã là món quà hứa hẹn vô cùng giá trị.

Ông Huỳnh Minh Hùng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP HCM, cho biết Cung Thiếu nhi TP HCM có tổng diện tích sàn hơn 38.000 m², vốn đầu tư 1.124 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành trước ngày 31-12-2028. Địa điểm này được định hướng trở thành biểu tượng văn hóa - giáo dục mới, nơi ươm mầm công dân toàn cầu và tài năng trẻ.

Khung cảnh khu vực rạch Đá Đỏ trong sáng 10-10. Ảnh: ÁI MY

Biểu tượng của trách nhiệm

Bí thư Thành Đoàn TP HCM Ngô Minh Hải khẳng định sự kiện khởi công Cung Thiếu nhi TP HCM đánh dấu bước tiến mới trong hành trình xây dựng không gian học tập, vui chơi và rèn luyện mang tính hiện đại, hội nhập quốc tế cho thiếu nhi thành phố.

Công trình mang sứ mệnh nuôi dưỡng ước mơ, phát triển tài năng và lan tỏa tinh thần "Tuổi nhỏ làm việc nhỏ". Thành Đoàn TP HCM cam kết phối hợp với các đơn vị thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, đồng thời chuẩn bị đội ngũ cán bộ có năng lực để quản lý, vận hành hiệu quả sau khi đưa vào sử dụng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Mạnh Cường khẳng định Cung Thiếu nhi TP HCM mang biểu tượng của tình cảm, niềm tin và trách nhiệm của thành phố dành cho thế hệ tương lai. Việc khởi công công trình là bước đi cụ thể trong hành trình chăm lo, phát triển toàn diện cho trẻ em TP HCM - từ thể chất, trí tuệ đến tinh thần và thẩm mỹ.

"Cung Thiếu nhi là minh chứng cho cam kết của TP HCM trong việc xây dựng một đô thị không chỉ mạnh về kinh tế mà còn giàu bản sắc, nhân văn và thân thiện với trẻ em" - ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND TP HCM, công trình mang ý nghĩa đặc biệt khi gắn với mục tiêu mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo. Đó là xây dựng TP HCM trở thành siêu đô thị Đông Nam Á, không chỉ mạnh về kinh tế mà còn phong phú về văn hóa - nghệ thuật, thể thao và giải trí.





Đẩy nhanh tiến độ nhiều công trình TP HCM đang khởi công, thúc đẩy tiến độ nhiều dự án nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Nổi bật, bên cạnh 2 công trình dân sinh trên, là dự án mở rộng đường nối cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, dự án Công viên Phú Thọ, Công viên Tân Chánh Hiệp, Nhà Văn hóa Phụ nữ thành phố - cơ sở 1, khánh thành Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi... UBND TP HCM yêu cầu các đơn vị tăng tốc loạt dự án lớn như đường Vành đai 2, Vành đai 3, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cầu Phước An và nút giao Mỹ Thủy. Cụ thể, nhánh cầu N2 (An Phú) hoàn thành trước ngày 31-12-2025, hầm chui HC1-02 trước ngày 15-1-2026, đoạn 1 đường Vành đai 2 khởi công trước ngày 15-11-2025, đường Vành đai 3 thông xe kỹ thuật trước ngày 31-12-2025, nút giao Mỹ Thủy hoàn thành tháng 6-2026...



