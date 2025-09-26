HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

TP HCM không ngừng nỗ lực đi lên (*): Ưu tiên giao thông, chú trọng dân sinh

THU HỒNG - QUỐC ANH - NGỌC QUÝ

Rất nhiều dự án xây dựng hạ tầng giao thông, cải tạo kênh rạch được TP HCM tập trung đầu tư, hướng tới siêu đô thị hiện đại, văn minh, nghĩa tình...

Tại TP HCM những ngày cuối tháng 9-2025, ghi nhận của phóng viên trên hàng loạt công trình cửa ngõ, tuyến vành đai... cho thấy không khí hối hả làm việc.

Nhộn nhịp cửa ngõ

Cửa ngõ phía Đông giữ vai trò quan trọng trong kết nối giao thông giữa TP HCM với các tỉnh miền Đông Nam Bộ, nhất là khi tới đây sân bay quốc tế Long Thành đi vào hoạt động. Trên cửa ngõ này, dự án xây dựng Nút giao An Phú đang đẩy nhanh tiến độ, thi công 3 ca - 4 kíp nhằm đưa công trình về đích trong ít tháng nữa.

Cách đó không xa, tại dự án mở rộng tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành, sự hối hả diễn ra tương tự. Gần đó, dự án mở rộng, nâng cấp đường Lương Định Của cũng được chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban Giao thông) gấp rút tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành vào cuối năm nay.

TP HCM không ngừng nỗ lực đi lên (*): Ưu tiên giao thông, chú trọng dân sinh- Ảnh 1.

Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm đoạn qua phường Bình Lợi Trung. Ảnh NGỌC QUÝ

Ở cửa ngõ phía Nam, dự án xây dựng, mở rộng Quốc lộ 50 dần thành hình khi đoạn song song tuyến đường này cán mốc hơn 90% tiến độ. 

ĐỌC THÊM

Cùng với đó, đường cao tốc Bến Lức - Long Thành nối liền khu vực Đông và Tây Nam Bộ cũng được chủ đầu tư là Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam dự kiến thông xe toàn tuyến vào quý III/2026.

Phía cửa ngõ Tây Bắc, tuyến cao tốc TP HCM - Mộc Bài vừa khởi công gói thầu rà phá bom mìn, mang lại nhiều phấn khởi cho người dân. Khi đưa vào khai thác, tuyến cao tốc này không chỉ giảm áp lực giao thông cho Quốc lộ 22 mà còn kết nối đồng bộ với Vành đai 3, Vành đai 4; phát triển chuỗi công nghiệp đô thị Mộc Bài - TP HCM - Cái Mép - Thị Vải và hành lang kinh tế Xuyên Á. Công trình dự kiến thông xe tháng 12-2027.

Sớm khép kín các vành đai

Bên cạnh loạt dự án mở rộng cửa ngõ, TP HCM tập trung đầu tư nhiều tuyến đường vành đai. Trong đó, Vành đai 3 với nhiều cơ chế đặc thù từ Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội đạt nhiều kết quả khả quan.

Theo ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Giao thông TP HCM, ngoài Vành đai 3, đường Vành đai 2 với những đoạn còn dang dở đã được Ban Giao thông hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, trình cơ quan chuyên môn làm cơ sở phê duyệt trong tháng 9 này.

Trong khi đó, dự án đường Vành đai 4 vừa được Sở Xây dựng lên kế hoạch tổng thể, dự kiến năm tới khởi công và đến quý I/2028 hoàn thành. Để đẩy nhanh tiến độ công trình hơn 200 km này, nhiều cơ chế đặc thù như phân cấp, phân quyền cho địa phương thực hiện và chịu trách nhiệm tương tự dự án nhóm A theo Luật Đầu tư công được áp dụng.

Ngoài ra, các địa phương được chỉ định thầu gói tư vấn, điều chỉnh quy hoạch, thi công hạ tầng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng; đồng thời đơn giản hóa thủ tục khai thác mỏ, rút ngắn thời gian cung cấp vật liệu xây dựng cho tuyến Vành đai 4.

Nhiều tín hiệu vui

Liên quan đề án chống ngập, xử lý nước thải TP HCM giai đoạn 2020-2045 và kế hoạch chống ngập, xử lý nước thải giai đoạn 2020-2030, Sở Xây dựng vừa có báo cáo. Theo đó, thành phố đã giải quyết 5/18 tuyến đường ngập do mưa, 1/7 tuyến trục chính ngập do triều.

Với dự án giải quyết ngập do triều cho khu vực TP HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1), khối lượng đến nay đạt 93,33%. Sau khi dự án hoàn thành. 5/7 điểm ngập trên tuyến trục chính sẽ được giải quyết. Bên cạnh đó, TP HCM đang thi công dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa, các đoạn 2, 3, 4.

Đối với chỉ tiêu xây dựng nhà máy xử lý nước thải, TP HCM đang thi công Nhà máy Xử lý nước thải Nhiêu Lộc - Thị Nghè giai đoạn 2. Ngoài ra, Nhà máy Xử lý nước thải Bình Hưng giai đoạn 2 đang được xây dựng và thành phố tiếp tục mời gọi đầu tư 7 nhà máy theo quy hoạch.

Song song đó, việc triển khai di dời nhà ven kênh rạch cũng mang tới tín hiệu tích cực. Khâu bồi thường, di dời, giải phóng mặt bằng được chú trọng, như tại dự án nạo vét, cải tạo môi trường rạch Xuyên Tâm, dự án cải tạo Bờ Bắc Kênh Đôi. Với phương án bố trí vốn hiện nay cộng với tinh thần trách nhiệm của các địa phương, đến hết năm 2025, thành phố dự kiến bồi thường, di dời được 5.548/6.500 căn nhà. 

(Còn tiếp)

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 23-9.

Khởi động nhiều tuyến metro

Vận hành thương mại từ tháng 12-2024, tuyến metro số 1 thu hút trung bình 53.440 lượt khách mỗi ngày, giờ cao điểm đạt 7.500 khách một hướng. Không chỉ giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa trung tâm TP HCM và cửa ngõ phía Đông, tuyến này còn góp phần thay đổi thói quen đi lại, khuyến khích người dân chuyển dần từ phương tiện cá nhân sang công cộng.

TP HCM không ngừng nỗ lực đi lên (*): Ưu tiên giao thông, chú trọng dân sinh- Ảnh 2.

Trung bình mỗi ngày, tuyến metro số 1 vận chuyển hơn 50.000 lượt hành khách

TP HCM đang gấp rút hoàn tất thủ tục để khởi công tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) vào cuối năm 2025. Các tuyến metro số 3, 4, 5, 6, 7 dự kiến hoàn tất giải phóng mặt bằng vào năm 2027, chuẩn bị khởi công trong giai đoạn 2027-2028… Như vậy, sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, mạng lưới metro TP HCM sẽ dài hơn 1.000 km, trong đó đến 2035, 355 km được đặt mục tiêu vận hành.


