HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Hai cựu thiếu tướng xin giảm nhẹ hình phạt

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Trong đơn kháng cáo, cựu thiếu tướng Nguyễn Duy Cường xin hưởng án treo vì cho rằng án sơ thẩm quá nặng.

Ngày 17-3, tin cho biết Tòa án quân sự Quân khu 5 đã nhận được kháng cáo của 5 bị cáo cùng hàng trăm nhà đầu tư liên quan đến vụ án sai phạm xảy ra tại dự án sân bay Nha Trang (cũ), thuộc tỉnh Khánh Hòa.

Kháng cáo cựu thiếu tướng Nguyễn Duy Cường giảm nhẹ hình phạt tại tòa án quân sự 2026 - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa cấp sơ thẩm. Ảnh: M.Đ

Theo đó, các bị cáo trong vụ án có đơn kháng cáo gồm: Hoàng Viết Quang (cựu thiếu tướng, nguyên Phó cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng); Nguyễn Duy Cường (cựu thiếu tướng, cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan không quân); Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn); Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á) và Nguyễn Thị Hằng (Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn).

Trong đó, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu kháng cáo xin xem xét về nội dung khắc phục hậu quả vụ án. Bị cáo nhận thức được hành vi phạm tội của mình nên mong muốn được bồi thường khắc phục hậu quả vụ án cho các bị hại.

Tại phiên sơ thẩm, một doanh nhân xác nhận đang thỏa thuận mua lại cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và sẽ thay bị cáo Hậu bồi thường cho các bị hại. Do vậy, trong đơn kháng cáo, bị cáo Hậu muốn tòa tạo điều kiện để mình ủy quyền cho doanh nhân này nộp tiền mặt hoặc chứng thư bảo lãnh của ngân hàng.

Bị cáo Nguyễn Duy Cường xin hưởng án treo vì cho rằng án sơ thẩm quá nặng; còn bị cáo Hoàng Viết Quang xin miễn trách nhiệm hình sự với lý do không tham gia bàn giao đất, nhiều quy định chồng chéo, có nhiều thành tích trong quá trình công tác… Các bị cáo còn lại kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Trước đó, vào tháng 1-2026, Tòa án quân sự Quân khu 5 đã tuyên 2 cựu thiếu tướng Nguyễn Duy Cường, cựu Hiệu trưởng trường Sĩ quan Không quân, và Hoàng Viết Quang, cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến - Bộ Quốc phòng, cùng mức án 2 năm 6 tháng cùng về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Cùng tội danh nêu trên, Tòa tuyên cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng 4 năm tù. Tổng mức hình phạt tại bản án trước là 22 năm 6 tháng tù, bị cáo Chiến phải chấp hành hình phạt chung là 26 năm 6 tháng tù.

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh bị tuyên 3 năm 6 tháng tù. Với mức hình phạt tại bản án trước là 13 năm 6 tháng tù, bị cáo Vinh phải chấp hành hình phạt chung là 17 năm tù.

Cựu Phó chủ tịch tỉnh Khánh Hòa Đào Công Thiên và cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Võ Tấn Thái cùng bị tuyên 3 năm 6 tháng tù. Với mức hình phạt tại bản án trước là 16 năm 6 tháng tù, bị cáo Thiên phải chấp hành hình phạt chung là 20 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn) bị tuyên 11 năm tù. Với mức hình phạt tại bản án trước là 30 năm tù, bị cáo Hậu phải chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù. Bị cáo Nguyễn Thị Hằng, chị gái Hậu, cựu Phó tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn, bị tuyên 7 năm 6 tháng tù. Bị cáo Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á) nhận mức án 8 năm 6 tháng tù.

Bản án sơ thẩm xác định quá trình thực hiện dự án sân bay Nha Trang (cũ), các bị cáo thuộc Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Khánh Hòa đã làm trái trình tự thủ tục, không đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, bàn giao hơn 62 ha đất quốc phòng cho Tập đoàn Phúc Sơn, gây thiệt hại tài sản nhà nước. Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu biết rõ dự án chưa đảm bảo tính pháp lý nhưng vẫn ban hành chính sách, ký 983 hợp đồng "tiến trình thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất" với 683 cá nhân, tổ chức, thu về hơn 7.000 tỉ đồng; trong đó gần 6.000 tỉ đồng đưa vào sổ sách, hơn 1.000 tỉ đồng để ngoài nhằm sử dụng cá nhân.

Một đại gia muốn mua Tập đoàn Phúc Sơn để bồi thường giúp Hậu "Pháo" số tiền 7.000 tỉ đồng

(NLĐO)- Một đại gia đề nghị mua lại cổ phần của Tập đoàn Phúc Sơn, được Ngân hàng Quân đội MB phát hành chứng thư bảo lãnh 6.970 tỉ đồng để bồi thường.

Bộ Quốc phòng Vi phạm các quy định về quản lý đất đai Hậu Pháo Tập đoàn Phúc Sơn 2 cựu thiếu tướng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo