Hai giải độc đắc của xổ số miền Nam gây bất ngờ với nhiều người

Chiều 25-3, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số và khách hàng tỏ ra bất ngờ với giải độc đắc của 2 đài là Vũng Tàu và Bạc Liêu.

Kết quả xổ số miền Nam chiều 24-3. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Đại lý vé số Phú Vinh đổi thưởng giải khuyến khích và giải nhất của 2 đài. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Theo đó, vé số Bạc Liêu, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bạc Liêu mở thưởng chiều 24-3, giải độc đắc (dãy số 961864) và giải an ủi vẫn chưa xác định được nơi có khách hàng trúng thưởng 14 vé.

Trong khi đó, giải nhất của vé số Bạc Liêu được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng cho khách hàng trúng giải nhất 11 vé Bạc Liêu là đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.

Đại lý vé số Phú Vinh cũng là nơi đổi thưởng cho khách hàng trúng giải khuyến khích 14 vé Bến Tre, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre mở thưởng chiều 24-3.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Bến Tre và vé số Bạc Liêu, giải độc đắc (dãy số 833041) của vé số Vũng Tàu đến chiều 25-3 vẫn đang "biệt tăm".

Trong khi đó, giải an ủi của vé số Vũng Tàu được các đại lý xác định trúng tại TPHCM và tỉnh Đồng Nai.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng trúng giải an ủi 9 vé Vũng Tàu là đại lý vé số Thiên Phát ở phường Tân Phú (TPHCM) và đại lý Minh Tú ở phường Chơn Thành (tỉnh Đồng Nai).

Tuần trước, giải độc đắc của vé số Bến Tre trúng tại tỉnh Đồng Tháp; còn giải độc đắc của vé số Vũng Tàu trúng tại tỉnh An Giang.

Trong khi đó, giải độc đắc của vé số Bạc Liêu trúng tại tỉnh Cà Mau và tỉnh An Giang.