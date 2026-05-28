Hai giải độc đắc và 3 giải an ủi xổ số miền Nam lộ diện vào sáng 28-5

Sáng 28-5, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra nhiều khách hàng ở Tây Ninh, Vĩnh Long và An Giang trúng 2 giải độc đắc và 3 giải an ủi vé số của 3 đài là Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.

Theo đó, vé số Đồng Nai, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Đồng Nai mở thưởng chiều 27-5, giải độc đắc (dãy số 738909) được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 5 vé Đồng Nai là đại lý vé số Thiên Linh ở xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh.

Giải an ủi của vé số Đồng Nai cũng trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Minh Đào ở xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Đồng Nai, giải độc đắc (dãy số 007940) và giải an ủi của vé số Cần Thơ được xác định trúng tại tỉnh An Giang.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 3 vé và trúng giải an ủi 2 vé Cần Thơ là 2 đại lý vé số ở phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Cần Thơ và vé số Đồng Nai, giải an ủi của vé số Sóc Trăng được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Nơi đổi thưởng cho nhiều khách hàng trúng giải an ủi vé số Sóc Trăng là đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 28-5 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương.