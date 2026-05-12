Hai giải độc đắc xổ số miền Nam trúng tại 1 địa phương trong 2 ngày liên tiếp

Sáng 12-5, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra nhiều khách hàng trúng giải độc đắc và giải an ủi vé số của 2 đài.

Giải độc đắc của vé số Đà Lạt trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Gia Linh

Theo đó, vé số Đà Lạt, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Lâm Đồng mở thưởng chiều 10-5, giải độc đắc (dãy số 566502) được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Trong 2 ngày 10 và 11-5, nhiều khách hàng đến các đại lý vé số ở tỉnh Vĩnh Long để đổi thưởng tổng cộng 9 vé Đà Lạt.

Đến sáng 12-5, đại lý vé số Gia Linh ở xã Long Hiệp, tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa đổi thưởng thêm cho một khách hàng trúng giải độc đắc 5 vé Đà Lạt. Như vậy, hiện vẫn còn 2 vé Đà Lạt trúng giải độc đắc nhưng chưa lộ diện chủ nhân may mắn.

Vé số Cà Mau, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Cà Mau mở thưởng chiều 11-5, giải độc đắc (dãy số 431844) được xác định cũng trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Nơi đổi thưởng cho 2 khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 6 vé Cà Mau là đại lý vé số Khắc Duy và đại lý vé số May Mắn 3 ở tỉnh Vĩnh Long.

Giải độc đắc của vé số Cà Mau cũng "nổ" tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Khắc Duy

Giải an ủi của vé số Cà Mau cũng trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Phát Tài và đại lý vé số Lan Nhi ở tỉnh Vĩnh Long.

Như vậy, trong 2 ngày liên tiếp, giải độc đắc của vé số Đà Lạt và vé số Cà Mau cùng "nổ" tại tỉnh Vĩnh Long.

Cùng với TPHCM, Tây Ninh và Đồng Tháp, tỉnh Vĩnh Long là địa bàn thường xuyên có khách hàng trúng giải độc đắc xổ số miền Nam trong thời gian gần đây.

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 12-5 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Bạc Liêu, Bến Tre và Vũng Tàu.