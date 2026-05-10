Nhiều người ở Tây Ninh, Đồng Tháp và TPHCM trúng độc đắc xổ số miền Nam

Xổ số miền Nam tuần qua có tổng cộng 22 giải độc đắc của 21 công ty xổ số kiến thiết khu vực phía Nam.

Theo đó, vé số Kiên Giang mở thưởng chiều 3-5, giải độc đắc (dãy số 070963) trúng tại Đồng Tháp.

Vé số Tiền Giang mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang, giải độc đắc (dãy số 796442) trúng tại TPHCM.

Vé số Tiền Giang trúng độc đắc tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS Thùy Dương

Vé số Đà Lạt mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang và vé số Tiền Giang, giải độc đắc (dãy số 193203) trúng tại Vĩnh Long.

Vé số TPHCM mở thưởng chiều 4-5, giải độc đắc (dãy số 975219) "ở lại" TP Đồng Nai.

Vé số Đồng Tháp mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM, giải độc đắc (dãy số 024185) trúng tại Tây Ninh.

Vé số Cà Mau mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM và vé số Đồng Tháp, giải độc đắc (dãy số 207225) trúng tại Tây Ninh.

Vé số Bạc Liêu mở thưởng chiều 5-5, giải độc đắc (dãy số 066493) trúng tại Đồng Tháp.

Vé số Bến Tre mở thưởng cùng ngày với vé số Bạc Liêu, giải độc đắc (dãy số 133509) trúng tại TPHCM.

Vé số Vũng Tàu mở thưởng cùng ngày với vé số Bến Tre và vé số Bạc Liêu, giải độc đắc (dãy số 742546) trúng tại Tây Ninh.

Vé số Cần Thơ mở thưởng chiều 6-5, giải độc đắc (dãy số 292205) trúng tại Tây Ninh.

Giải độc đắc của vé số Vũng Tàu trúng tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú

Vé số Đồng Nai mở thưởng cùng ngày với vé số Cần Thơ, giải độc đắc (dãy số 934311) "ở lại" Đồng Nai.

Vé số Sóc Trăng mở thưởng cùng ngày với vé số Đồng Nai và vé số Cần Thơ, giải độc đắc giải độc đắc (dãy số 127240) trúng tại An Giang.

Vé số Bình Thuận mở thưởng chiều 7-5, giải độc đắc (dãy số 961493) trúng tại Tây Ninh.

Vé số Tây Ninh mở thưởng cùng ngày với vé số Bình Thuận, giải độc đắc (dãy số 472012) trúng tại TPHCM.

Vé số An Giang mở thưởng cùng ngày với vé số Tây Ninh và vé số Bình Thuận, giải độc đắc (dãy số 642819) trúng tại Đồng Tháp.

Vé số Vĩnh Long mở thưởng chiều 8-5, giải độc đắc (dãy số 058821) trúng tại An Giang.

Vé số Trà Vinh mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long, giải độc đắc (dãy số 246252) trúng tại Cà Mau.

Vé số Bình Dương mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long và vé số Trà Vinh, giải độc đắc (dãy số 195634) trúng tại TPHCM.

Vé số Hậu Giang mở thưởng chiều 9-5, giải độc đắc (dãy số 703986) trúng tại TP Cần Thơ.

Vé số TPHCM mở thưởng cùng ngày với vé số Hậu Giang, giải độc đắc (dãy số 063178) "ở lại" TPHCM.

Vé số Bình Phước mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM và vé số Hậu Giang, giải độc đắc (dãy số 370369) vẫn chưa tìm ra nơi có khách hàng trúng thưởng.

Vé số Long An mở thưởng chiều 9-5, giải độc đắc (dãy số 411089) trúng tại Tây Ninh.

Như vậy, tuần qua, duy nhất giải độc đắc của vé số Bình Phước vẫn chưa lộ diện khách hàng trúng 16 vé.

Trong khi đó, có đến 6 đài trúng độc đắc tại tỉnh Tây Ninh, 5 đài trúng tại TPHCM và 3 đài trúng tại Đồng Tháp.