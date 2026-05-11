Trúng độc đắc xổ số miền Nam, khách hàng nhận thưởng 10 tỉ đồng tại nhà

Chiều 11-5, trước khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số tiếp tục tìm ra khách hàng trúng giải độc đắc của vé số của 2 đài.

Theo đó, vé số Đà Lạt, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Lâm Đồng mở thưởng chiều 10-5, giải độc đắc (dãy số 566502) được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Đến chiều 11-5, đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa đổi thưởng cho 2 khách hàng trúng giải độc đắc 6 vé Đà Lạt.

Nói về cách đổi thưởng, anh Lê Hữu Phước – chủ đại lý vé số Phước Danh – cho biết một khách hàng yêu cầu đại lý mang 10 tỉ đồng (chưa trừ thuế) đến tận nhà đổi thưởng; khách hàng còn lại nhận 1,8 tỉ đồng tại đại lý.

Trước đó, vào tối 10-5, chủ nhân đầu tiên may mắn trúng giải độc đắc 2 vé Đà Lạt đã đến đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh để đổi thưởng 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Khách hàng trúng giải độc đắc là một nhà sư. Người này nhận thưởng hết qua chuyển khoản ngay trong đêm 10-5" - anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy thông tin với phóng viên Báo Người Lao Động.

Ngoài ra, một khách hàng khác trúng giải độc đắc 1 vé Đà Lạt cũng đã liên hệ với đại lý vé số Thanh Vân ở xã Tập Sơn, tỉnh Vĩnh Long để đổi thưởng vào sáng 11-5.

Trong khi đó, vé số TPHCM, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết TPHCM mở thưởng chiều 9-5, giải độc đắc (dãy số 063178) được xác định trúng tại TPHCM.

Tuy nhiên, đến chiều 11-5, những khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 8 vé TPHCM mới lộ diện tại đại lý vé số Vĩnh Tân 2 ở phường Vĩnh Tân, TPHCM.

Chiều nay, xổ số miền Nam ngày 11-5 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là TPHCM, Cà Mau và Đồng Tháp.