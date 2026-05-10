Xổ số miền Nam: Chiều 10-5, lộ diện nhiều người trúng độc đắc và an ủi 3 đài

Chiều 10-5, các đại lý vé số đã chia sẻ thông tin về việc tìm ra nhiều khách hàng trúng giải độc đắc và giải an ủi của vé số 3 đài thuộc xổ số miền Nam.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 9-5. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Giải độc đắc của vé số Hậu Giang trúng tại TP Cần Thơ. Ảnh: ĐLVS Chấn Nam

Theo đó, vé số Hậu Giang, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Hậu Giang mở thưởng chiều 9-5, giải độc đắc (dãy số 703896) được xác định trúng tại TP Cần Thơ.

Tuy nhiên, 2 khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc tổng cộng 4 vé Hậu Giang lại liên hệ với đại lý vé số Triều Phát ở phường Rạch Giá (tỉnh An Giang) và đại lý vé số Hổ ở phường Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau) để đổi thưởng.

Đến chiều 10-5, thêm một khách hàng trúng giải độc đắc 1 vé Hậu Giang đã liên hệ với đại lý vé số Chấn Nam ở phường Vị Thanh, TP Cần Thơ để đổi thưởng 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Mở thưởng cùng ngày với vé số Hậu Giang, giải độc đắc (dãy số 411089) của vé số Long An đến chiều 10-5 mới được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Giải độc đắc của vé số Long An trúng tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 2 vé Long An là đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh.

Giải an ủi của vé số Long An cũng trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng là một đại lý vé số ở xã Hảo Đước, tỉnh Tây Ninh.

Giải an ủi của vé số Bình Phước cũng trúng tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Kim Sánh

Mở thưởng cùng ngày với vé số Long An và vé số Hậu Giang, giải an ủi của vé số Bình Phước cũng trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Kim Sánh ở xã Rạch Kiến, tỉnh Tây Ninh.

Tuần trước, giải độc đắc của vé số Hậu Giang trúng tại tỉnh Vĩnh Long; còn giải độc đắc của vé số Long An trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Trong khi đó, giải độc đắc của vé số Bình Phước trúng tại tỉnh Tây Ninh.