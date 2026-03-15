Hãi hùng cảnh cụ ông cụt tay kẹp rắn hổ mang dài hơn 2 mét đi trên đường

Ngày 15-3, Bệnh viện Đà Nẵng xác nhận đang điều trị cho một bệnh nhân bị rắn hổ mang cắn. Nạn nhân là một cụ ông 79 tuổi, trú xã Đại Lộc (TP Đà Nẵng).

Trước đó, sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền chóng mặt một đoạn clip ghi lại cảnh tượng hy hữu. Trong video, một người đàn ông lớn tuổi, dù bị khuyết cả hai bàn tay, đang đi bộ trên đường trong tình trạng kẹp chặt một con rắn hổ mang "khủng" ngay sát cơ thể.

Theo quan sát từ clip, con rắn hổ mang có kích thước rất lớn, chiều dài khoảng 2 mét, phần thân dưới kéo lê trên mặt đường bê tông.

Con rắn hổ mang sau đó được xác định đã bị đánh chết

Đáng sợ hơn, đầu con rắn đang găm chặt vào phần khuỷu tay của cụ ông. Trong clip, người đàn ông cho biết ông bị rắn cắn, trên cánh tay bị khuyết tật của cụ ông còn để lại dấu vết bị rắn cắn chảy máu.

Dù người quay clip liên tục hô hoán, yêu cầu bỏ con rắn xuống vì quá nguy hiểm, cụ ông vẫn tỏ ra khá bình thản và tiếp tục mang con rắn về nhà.

Sau khi phát hiện sự việc, người thân đã nhanh chóng đưa cụ ông đến Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam cấp cứu.

Sau đó bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng để tiếp tục điều trị. Hiện sức khỏe bệnh nhân tạm ổn định và đang được các bác sĩ theo dõi.