Thời sự

Hãi hùng cảnh cụ ông cụt tay kẹp rắn hổ mang dài hơn 2 mét đi trên đường

Trần Thường

(NLĐO) – Bị rắn hổ mang cắn, cụ ông ở TP Đà Nẵng khống chế đưa về nhà, cảnh tượng cụ kéo lê con rắn "khủng" khiến nhiều người không khỏi khiếp sợ.

Ngày 15-3, Bệnh viện Đà Nẵng xác nhận đang điều trị cho một bệnh nhân bị rắn hổ mang cắn. Nạn nhân là một cụ ông 79 tuổi, trú xã Đại Lộc (TP Đà Nẵng).

Clip cụ ông ở TP Đà Nẵng kéo lê con rắn hổ mang "khủng" khiến nhiều người hãi hùng (Nguồn: Facebook)

Trước đó, sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền chóng mặt một đoạn clip ghi lại cảnh tượng hy hữu. Trong video, một người đàn ông lớn tuổi, dù bị khuyết cả hai bàn tay, đang đi bộ trên đường trong tình trạng kẹp chặt một con rắn hổ mang "khủng" ngay sát cơ thể.

Theo quan sát từ clip, con rắn hổ mang có kích thước rất lớn, chiều dài khoảng 2 mét, phần thân dưới kéo lê trên mặt đường bê tông.

Cụ ông cụt tay kẹp rắn hổ mang dài 2 mét gây kinh hoàng ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Con rắn hổ mang sau đó được xác định đã bị đánh chết

Đáng sợ hơn, đầu con rắn đang găm chặt vào phần khuỷu tay của cụ ông. Trong clip, người đàn ông cho biết ông bị rắn cắn, trên cánh tay bị khuyết tật của cụ ông còn để lại dấu vết bị rắn cắn chảy máu.

Dù người quay clip liên tục hô hoán, yêu cầu bỏ con rắn xuống vì quá nguy hiểm, cụ ông vẫn tỏ ra khá bình thản và tiếp tục mang con rắn về nhà.

Sau khi phát hiện sự việc, người thân đã nhanh chóng đưa cụ ông đến Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam cấp cứu.

Sau đó bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng để tiếp tục điều trị. Hiện sức khỏe bệnh nhân tạm ổn định và đang được các bác sĩ theo dõi.

Rắn hổ mang chúa nặng 7 kg bất ngờ xuất hiện trong khu dân cư

Rắn hổ mang chúa nặng 7 kg bất ngờ xuất hiện trong khu dân cư

(NLĐO) - Một con rắn hổ mang chúa nặng 7 kg bất ngờ xuất hiện ở vườn nhà dân, trong khu dân cư đông đúc.

Người đàn ông ở Bà Rịa- Vũng Tàu vào viện kèm với con rắn hổ chúa

(NLĐO)- Đi lên núi ở để lấy mật ong rừng và bắt được con rắn hổ chúa khoảng 2 kg, một người đàn ông ở Bà Rịa-Vũng Tàu bị rắn táp vào cổ tay trái dẫn đến nhiễm độc nguy kịch.

Hoảng hồn phát hiện rắn hổ mang lớn nằm cuộn tròn trong nhà tắm

(NLĐO) - Vừa mở cửa, chủ nhà hoảng hồn khi thấy một con rắn hổ mang lớn nằm cuộn tròn trong nhà tắm

