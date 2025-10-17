HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Tử vong sau khi bị rắn hổ mang cắn

N.Dung

(NLĐO) - Bị rắn hổ mang cắn, người đàn ông 34 tuổi không đến bệnh viện mà tìm thầy lang bôi cao, trích máu, đắp lá, dẫn tới nhiễm độc nặng và tử vong.

Bệnh viện Bạch Mai (TP Hà Nội) cho biết nam bệnh nhân đã tử vong sáng 17-10, dù các bác sĩ nỗ lực cứu chữa.

Trước đó, người đàn ông này bị rắn hổ mang cắn vào cánh tay phải đêm 11-10, khi cùng vợ đi đánh cá. Thay vì đến bệnh viện, anh tìm đến thầy lang trong làng điều trị bằng cách bôi cao, trích rạch vết thương và đắp lá thuốc.

Tử vong sau khi bị rắn hổ mang cắn - Ảnh 1.

Nam bệnh nhân bị suy đa tạng sau khi bị rắn hổ mang cắn. Ảnh: Nguyên Hà

Đến trưa hôm sau, bệnh nhân vẫn tỉnh táo, ăn uống được. Tuy nhiên, từ chiều 12-10, vùng bị cắn sưng nề, tím đen, chảy máu, mưng mủ; bệnh nhân khó thở, nói sảng. Lúc này, gia đình mới đưa đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh.

Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, viêm mô tế bào cẳng - bàn tay phải do rắn cắn, phải đặt nội khí quản, thở máy, dùng thuốc vận mạch liều cao rồi chuyển đến Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai).

Theo bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã tiêm huyết thanh kháng nọc, lọc máu, thở máy và phẫu thuật rạch tháo dịch, mô hoại tử để cứu mạng, hạn chế nguy cơ phải cắt tay. Tuy nhiên, nọc độc rắn hổ mang đã gây hoại tử lan rộng, nhiễm trùng và suy đa tạng, bệnh nhân không qua khỏi.

Bác sĩ Nguyên cho biết bệnh nhân đã bỏ qua "giờ vàng" điều trị rắn cắn. Nếu được tiêm huyết thanh kháng nọc trong vài giờ đầu, người bị rắn hổ mang cắn có thể tránh hoại tử, nhiễm độc và giữ được tính mạng. Với phác đồ điều trị hiện nay, nhiều ca rắn cắn đã được cứu sống nhờ đến viện sớm.

Tử vong sau khi bị rắn hổ mang cắn - Ảnh 1.

Nọc độc của rắn hổ mang có thể tấn công trực tiếp vào hệ thần kinh trung ương. Ảnh: Internet

Các bác sĩ cũng lưu ý khi bị rắn cắn, cần nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất. Với các loài rắn gây liệt như rắn hổ, rắn cạp nia, rắn biển…, có thể băng ép phía trên vết cắn và cố định chi bị cắn để hạn chế nọc độc lan rộng. Lực băng vừa phải, vẫn sờ thấy mạch đập.

Tuyệt đối không rạch vết thương, không đắp lá, không chích hút nọc, không đi tìm thầy lang hay thuốc dân gian. Nếu bệnh nhân có dấu hiệu liệt, khó thở trước khi đến viện, cần hỗ trợ hô hấp tại chỗ trong điều kiện cho phép.

Mùa mưa bão là thời điểm rắn xuất hiện nhiều, người dân cần cảnh giác khi đi làm đồng, dọn vườn, thu dọn sau ngập úng. Rắn độc có thể ẩn trong bụi cây, lá mục, gạch đá, hoặc chui vào nhà cắn người đang ngủ.

Khi lao động nên mang ủng, găng tay, mũ bảo hộ; tránh dùng tay trần, không ngủ sát nền đất và đóng kín cửa ban đêm để phòng rắn bò vào nhà.

mùa mưa bão Bệnh viện Bạch Mai rắn cắn rắn cắn chết người cấp cứu rắn cắn rắn hổ mang cắn bị rắn cắn phải làm sao
