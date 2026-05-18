Quốc tế

Hai máy bay tác chiến điện tử Mỹ va chạm giữa không trung

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Những người trên máy bay đã kịp thời nhảy dù thoát hiểm và hiện đã an toàn sau vụ va chạm giữa hai máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler.

Một vụ tai nạn máy bay liên quan tới hai tiêm kích Mỹ tại một buổi triển lãm hàng không ở TP Mountain Home, bang Idaho - Mỹ  hôm 17-5.

Các nhân chứng cho biết họ nhìn thấy 4 chiếc dù ngay sau vụ tai nạn và một cột khói đen khổng lồ bốc lên trời.

Một nhân chứng kể rằng mình đã nhìn thấy tia lửa tóe lên không trung, tiếp theo là một cột khói sau khi những chiếc dù xuất hiện.

Trang Mirror (Anh) đưa tin vụ va chạm xảy ra trong buổi trình diễn hàng không Gunfighter Skies gần căn cứ không quân Mountain Home. Tham gia sự kiện này có các máy bay quân sự và dân sự thực hiện các màn trình diễn trên không.

img
img
img

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: X

Trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội Facebook, đại diện lực lượng đồn trú tại căn cứ trên cho hay "một sự cố máy bay đã xảy ra tại căn cứ không quân Mountain Home trong buổi trình diễn hàng không Gunfighter Skies”.

Video lan truyền trên mạng ghi lại khoảnh khắc hai máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler va chạm trước khi dù bung ra trên bầu trời. Hai máy bay này được xác định thuộc một đội trình diễn của hải quân Mỹ. 

Các quan chức địa phương cho biết vụ tai nạn xảy ra cách Mountain Home hơn 3 km về phía Tây Bắc. Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng tới hiện trường ngay sau 12 giờ 30 phút ngày 17-5 (giờ địa phương).

Theo thông tin từ buổi trình diễn hàng không, người dẫn chương trình cho biết những người trên máy bay đã kịp thời nhảy dù thoát hiểm và hiện đã an toàn.

Nhà chức trách đang mở cuộc điều tra vụ việc.

Trước đó, vào năm 2018, một phi công dù lượn đã thiệt mạng trong vụ tai nạn ở sự kiện Gunfighter Skies.

Nguồn: Idaho news on demand


