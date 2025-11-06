Hai mẹ con tử vong trong căn nhà ở Cà Mau

Ngày 6-11, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến 2 mẹ con tử vong.

Công an đang phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra

"Sau khi tiếp nhận thông tin, công an đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, thu thập thông tin phục vụ công tác điều tra" – vị này thông thêm.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, một số người dân đã đến nhà nạn nhân kêu cửa nhưng không nhận được phản hồi.

Nghi ngờ xảy ra chuyện chẳng lành đối với nạn nhân, mọi người phá cửa vào trong thì phát hiện 2 mẹ con trên đã tử vong với nhiều vết thương trên người.

Công an đã phong tỏa hiện trường để phục vụ quá trình điều tra. Theo nguồn tin của phóng viên, nghi phạm gây ra vụ án đã tự sát và tử vong.

