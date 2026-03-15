Thời sự

VIDEO: Bịt mặt xông vào phòng tập thể dục cướp dây chuyền của người phụ nữ

Đức Ngọc

(NLĐO) - Đang tập thể dục trong phòng, người phụ nữ bất ngờ bị người đàn ông bịt mặt, cầm vật giống dao xông vào khống chế cướp dây chuyền.

Ngày 15-3, trên mạng xã hội xuất hiện video clip ghi lại một vụ cướp táo tợn xảy ra tại phòng tập thể dục. Video clip dài 16 giây thể hiện vụ việc xảy ra khoảng hơn 5 giờ ngày 15-3, thời điểm 3 người phụ nữ đang ở phòng tập thể dục.

Video clip người đàn ông cầm vật giống dao xông vào phòng tập thể dục cướp dây chuyền. Nguồn: D.Châu

Lúc này, bất ngờ một người đàn ông mặc áo đen, mang khẩu trang che kín mặt, cầm vật giống dao bước vào áp sát khống chế cướp sợi dây chuyền của 1 người phụ nữ.

Nạn nhân nhanh tay giữ lại sợi dây chuyền, giằng co quyết liệt với tên cướp. 

Phát hiện sự việc, một phụ nữ khác đến ứng cứu, hô hoán. Tên cướp dùng dao đe dọa nhưng không lấy được dây chuyền nên bỏ chạy.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra tại địa bàn xã Diễn Thọ, thuộc huyện Diễn Châu cũ, nay là xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An.

VIDEO: Người đàn ông bịt mặt xông vào phòng tập thể dục cướp dây chuyền - Ảnh 1.

Hình ảnh người đàn ông bịt mặt, xông vào phòng tập thể dục cướp dây chuyền. Ảnh: D. Châu

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

Điều tra vụ người đàn ông bị cướp nhẫn vàng khi đi tập thể dục buổi sáng

Điều tra vụ người đàn ông bị cướp nhẫn vàng khi đi tập thể dục buổi sáng

(NLĐO) – Lo sợ bị gây thương tích, ông L.C. đã chủ động tháo chiếc nhẫn vàng 24K với trọng lượng 1 lượng đưa cho kẻ cướp.

2 thanh niên cướp 3 thùng bia, cụ ông giằng co quyết liệt

(NLĐO) - 2 đối tượng giả vờ đến hỏi mua bia rồi ôm 3 thùng bia bỏ chạy, thấy vậy cụ ông đã kéo lại, hai bên có sự giằng co kịch liệt

Nghi phạm khống chế người phụ nữ nơi vắng vẻ có tiền án 10 năm tù tội hiếp dâm, cướp tài sản

(NLĐO) - Sau khi khống chế đưa người phụ nữ vào cánh đồng vắng người, Truyền đã bóp cổ, dùng mũ bảo hiểm đánh đập nạn nhân nhiều lần.

