Kẻ bịt mặt xông vào phòng tập thể dục cướp dây chuyền bị bắt

Ngày 16-3, Công an tỉnh Nghệ An cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an xã Tân Châu đồng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan đã bắt giữ đối tượng cướp tài sản tại một phòng tập thể dục thuộc xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An.

Mã Văn Vũ tại cơ quan công an. Ảnh: V. Hậu

Trước đó, vào khoảng 5 giờ sáng ngày 15-3, trong quá trình tập thể dục tại một phòng tập thuộc xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An, bà L.T.H. (SN 1976, trú xã Tân Châu) bất ngờ bị một nam thanh niên xông vào quán dùng dao đe dọa tấn công, cướp dây chuyền vàng (trị giá khoảng 30 triệu đồng). Quá trình xảy ra vụ việc, do bị hại chống trả quyết liệt nên đối tượng bỏ chạy, không thực hiện được hành vi.

Khu vực xảy ra vụ việc lại là nơi đông dân cư ngay trong ngày người dân đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 nên được dư luận hết sức quan tâm. Vụ việc sau đó được đăng tải, chia sẻ nhiều trên mạng xã hội.

Video ghi lại diễn biến vụ việc

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an xã Tân Châu đồng chủ trì, phối hợp Công an các xã: Diễn Châu, An Châu đã bắt giữ Mã Văn Vũ (SN 1996, trú xã Diễn Châu, Nghệ An), nghi phạm đã thực hiện vụ cướp khi đang lẩn trốn tại xã Diễn Châu.

Tại cơ quan công an, bước đầu Mã Văn Vũ khai nhận, để có tiền tiêu xài cá nhân và mua ma túy sử dụng đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Sau khi chuẩn bị hung khí gây án, Vũ mượn xe máy của một người bạn rồi che biển số, bịt khẩu trang che mặt, chạy xe đến phòng tập. Tại đây, Vũ đã dùng dao đe doạ, tấn công nạn nhân, cướp tài sản.

Tang vật của vụ án

Hiện, vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, làm rõ.