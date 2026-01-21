Hai ngân hàng yếu kém có kết quả bất ngờ chỉ sau 1 năm chuyển giao bắt buộc

Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Kỷ Nguyên Thịnh Vượng (GPBank) vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV/2025 và cả năm 2025 sau 1 năm chuyển giao Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Báo cáo cho thấy sau một năm tái cơ cấu toàn diện với sự đồng hành của ngân hàng mẹ VPBank, GPBank đã lãi hơn 500 tỉ đồng. Trong hệ sinh thái của VPBank, GPBank đang được định hướng trở thành mảnh ghép ngân hàng số phục vụ phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Hồi đầu năm 2025, GPBank là một trong 4 ngân hàng yếu kém được Ngân hàng Nhà nước chuyển giao bắt buộc cho VPBank.

GPBank báo lãi chỉ sau 1 năm chuyển giao bắt buộc về VPBank

Sau chuyển giao bắt buộc, GPBank tiếp tục hoạt động dưới hình thức ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên do VPBank sở hữu 100% vốn điều lệ, được thực hiện các hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại theo quy định. GPBank là pháp nhân độc lập và không thực hiện hợp nhất báo cáo tài chính vào báo cáo tài chính hợp nhất của VPBank.

Để hỗ trợ GPBank, VPBank đã góp vốn vào GPBank trong thời gian thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc để ngân hàng này có thêm nguồn lực tài chính, phát triển kinh doanh, cải thiện kết quả hoạt động, tổng mức vốn góp không vượt quá 20% vốn điều lệ của VPBank.

Tới tháng 10-2025, GPBank chính thức công bố nhận diện thương hiệu mới, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong hành trình tái cấu trúc toàn diện dưới sự đồng hành chiến lược của ngân hàng mẹ VPBank.

Một ngân hàng yếu kém khác cũng "hồi sinh" sau khi chuyển giao bắt buộc là Ngân hàng Số Vikki (Vikki Bank), được chuyển đổi từ Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank).

Chia sẻ tại buổi gặp mặt báo chí mới đây, ông Lê Thành Trung, Thành viên Hội đồng thành viên Vikki Bank, cho biết chỉ thời gian ngắn sau khi chuyển giao bắt buộc về Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank), từ một ngân hàng thua lỗ trong quá khứ, nay Vikki Bank đã bắt đầu có lãi, và quan trọng nhất là đã đặt những nền móng đầu tiên cho sự phát triển trong những năm tới.

Tháng 1-2025, Ngân hàng Nhà nước đã công bố quyết định chuyển giao bắt buộc Ngân hàng Đông Á cho HDBank theo phương án được Chính phủ phê duyệt. Đây là giải pháp trong Đề án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, góp phần khắc phục các tồn tại và lành mạnh hoá hoạt động ngân hàng.

Vikki Bank được định hướng trở thành ngân hàng số hàng đầu, sau khi đổi tên từ ngân hàng Đông Á

Theo ông Lê Thành Trung, Vikki Bank đã đạt được những thành quả rất đáng khích lệ. Vikki Bank cùng Vikkafe mang đến cho khách hàng "Điểm hẹn ngân hàng số" – nơi trải nghiệm dịch vụ tài chính trở nên gần gũi, tiện lợi và hiện đại hơn.

Nhưng hơn cả những con số, dấu ấn sâu sắc nhất chính là sự hồi sinh của Đông Á Bank, mở ra tương lai cho hơn 4.000 cán bộ nhân viên, đồng thời đóng góp thiết thực cho chương trình tái cơ cấu ngành ngân hàng.

"Từ một ngân hàng gặp quá nhiều khó khăn, trải qua quá trình kiểm soát đặc biệt gần 10 năm. Đến nay, Vikki Bank - đang trở thành một ngân hàng số hàng đầu, có sự chuẩn bị rất mạnh mẽ về hoạt động để phát triển.