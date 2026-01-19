HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Vụ mất 3,5 tỉ đồng trong tài khoản vì tin lời nhân viên mạo danh BHXH, ngân hàng nói gì?

Thái Phương

(NLĐO) – Toàn bộ số tiền gần 3,5 tỉ đồng trong tài khoản của một phụ nữ bị mất sạch sau khi tải ứng dụng giả mạo, ngân hàng nêu lý do không trì hoãn giao dịch.

Ngày 19-1, phản hồi tới Báo Người Lao Động, ngân hàng thương mại cổ phần nơi nữ khách hàng mở tài khoản bị mất gần 3,5 tỉ đồng, cho biết sẽ phối hợp cùng khách hàng, cơ quan chức năng để làm rõ sự việc.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, chị V.Q.H (ngụ TPHCM) phản ánh vừa mất sạch tiền trong tài khoản ngân hàng vì thủ đoạn lừa đảo của đối tượng tự xưng là nhân viên cơ quan bảo hiểm xã hội, gọi để "hướng dẫn thủ tục nhận lương hưu". 

Kẻ mạo danh hướng dẫn chị H. tải ứng dụng (app) để "đồng bộ thông tin". Theo lời chị H. sau khi tải app giả mạo, tài khoản của mẹ chị và chị mở ở 2 ngân hàng khác nhau lập tức đều bị chiếm quyền kiểm soát.

Chỉ trong vài phút, toàn bộ số tiền gần 3,5 tỉ đồng trong tài khoản của chị H. bị mất sạch. Tài khoản của mẹ chị cũng bị rút hơn 50 triệu đồng. Tổng cộng, chị H, và mẹ bị kẻ lừa đảo chiếm đoạt là gần 3,5 tỉ đồng.

Ngay lập tức, chị H. phản ánh đến đường dây nóng của các ngân hàng để khóa tài khoản, đồng thời làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Trong văn bản trả lời về vụ việc, ngân hàng này cho biết các giao dịch mà chị H. đề cập "không thuộc đối tượng mà ngân hàng được đơn phương thực hiện các biện pháp trì hoãn giao dịch mà chưa có ý kiến từ phía chủ tài khoản". Do đó, hệ thống ngân hàng không có cơ sở để ngăn chặn/trì hoãn các giao dịch trên tài khoản của khách hàng.

Đối với các giao dịch đã phát sinh, ngân hàng kiểm tra, xác minh và kết quả cho thấy các giao dịch được thực hiện thông qua ứng dụng Internet Banking của ngân hàng và được đăng nhập bởi user (tên đăng nhập) và mật khẩu của khách hàng.

Ngay sau khi tiền được rút khỏi tài khoản của khách hàng, kẻ gian đã chuyển tiếp sang các ngân hàng khác. 

"Tất cả các giao dịch khách hàng yêu cầu tra soát đều được xác định là hợp lệ, theo đó, các giao dịch được khởi tạo bởi user đăng nhập hợp lệ, xác thực sinh trắc học theo đúng quy định. Không ghi nhận dấu hiệu ứng dụng ngân hàng bị khai thác kỹ thuật; không ghi nhận dấu hiệu thiết bị điện thoại khách hàng bị cài đặt mã độc từ bên ngoài. Không có sự kiện thay đổi mật khẩu trước và trong quá trình Quý Khách hàng phản ánh bị mất tiền" – văn bản của ngân hàng nêu.

Vụ khách hàng mất 3 , 5 tỉ đồng vì thủ đoạn lừa đảo: Ngân hàng nói gì? - Ảnh 2.

Một phụ nữ mất tổng cộng gần 3,5 tỉ đồng vì thủ đoạn lừa đảo tinh vi

Cảnh giác chiêu trò mạo danh Bảo hiểm xã hội

Liên quan đến những chiêu trò giả mạo nhân viên BHXH để lừa đảo, BHXH Việt Nam cũng đã lên tiếng cảnh báo.

Theo cơ quan này, dịp Tết Nguyên đán cận kề, nhu cầu mua sắm, giao dịch, thanh toán và đi lại tăng cao, một trong những kịch bản lừa đảo phổ biến nhất là các đối tượng mạo danh cán bộ xã, phường hoặc nhân viên cơ quan BHXH gọi điện, nhắn tin thông báo người dân được nhận "hỗ trợ Tết" hoặc "tiền hỗ trợ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp" với số tiền hấp dẫn. Sau đó yêu cầu người nhận cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc hối thúc bấm vào đường link lạ để "cập nhật thông tin VssID" hay "xác nhận nhận tiền"… Từ đó, chiếm đoạt quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng hoặc đánh cắp dữ liệu cá nhân.

Theo BHXH Việt Nam, mọi chính sách hỗ trợ của Nhà nước hay của cơ quan BHXH đều được triển khai công khai qua hệ thống chính quyền địa phương hoặc các kênh chính thống, tuyệt đối không yêu cầu người dân cung cấp thông tin bảo mật hay thực hiện giao dịch trực tuyến qua các đường link không rõ nguồn gốc để nhận tiền.

Vì vậy, người dân tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu VssID, thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai qua điện thoại, tin nhắn hay email chưa được xác thực. Không truy cập các đường link lạ, không cài đặt ứng dụng từ các nguồn không tin cậy (không phải Google Play hay App Store)…


Tin liên quan

Ngân hàng lớn của châu Âu trở thành cổ đông VPBank

Ngân hàng lớn của châu Âu trở thành cổ đông VPBank

(NLĐO) - Trong danh sách cổ đông nắm giữ trên 1% vốn điều lệ tại VPBank vừa xuất hiện cái tên mới là UBS AG London.

Ngân hàng nước ngoài lạc quan về kinh tế Việt Nam

Trong báo cáo cập nhật kinh tế vĩ mô mới nhất, Bộ phận Nghiên cứu Đầu tư Toàn cầu Ngân hàng HSBC dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ đạt 6,7% vào năm 2026

Những ngân hàng nào đang có lãi suất tiết kiệm cao nhất thị trường?

(NLĐO) – Lãi suất huy động tăng tiếp, khách có thể gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng tại không ít ngân hàng với mức từ 7-8%/năm.

