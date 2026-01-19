Không chỉ lãi khủng, ngân hàng này còn tăng lương rất mạnh cho nhân viên

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2025, với mức lợi nhuận trước thuế lập kỷ lục 30.600 tỉ đồng trong năm 2025, tăng tới 53% so với cùng kỳ.

Con số lãi trước thuế hơn 30.600 tỉ đồng là mức cao nhất lịch sử hoạt động của ngân hàng này. Riêng quý IV/2025, lợi nhuận ngân hàng này vượt 10.200 tỉ đồng, cao nhất trong 4 năm qua.

Tổng tài sản hợp nhất của VPBank đạt 1,26 triệu tỉ đồng, tăng 36,4% so với đầu năm và hoàn thành 111% kế hoạch đặt ra tại Đại hội đồng cổ đông. Dư nợ tín dụng hợp nhất đạt hơn 961.000 tỉ đồng, ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ tại cả ngân hàng mẹ và các công ty thành viên. Trong đó, tín dụng riêng lẻ ở mức 850.000 tỉ đồng, đi lên 35% - đánh dấu tốc độ tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Tổng thu nhập bình quân mỗi tháng của nhân viên VPBank tăng mạnh trong năm 2025

Nhờ đa dạng hóa các sản phẩm để thu hút khách hàng, huy động tiền gửi và giấy tờ có giá riêng lẻ tại VPBank ghi nhận mức tăng trưởng 35,6%.

Đáng chú ý, không chỉ đạt mức lợi nhuận kỷ lục, ngân hàng này cũng mạnh tay tăng lương cho nhân viên. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025, tính tới cuối năm 2025, VPBank có tổng cộng 28.098 nhân viên chính thức, tăng mạnh so với con số 26.199 nhân viên của cùng kỳ năm ngoái.

Trong năm 2025, tổng quỹ lương và thu nhập khác của nhân viên ngân hàng này hơn 11.202 tỉ đồng, tăng mạnh so với con số 8.390 tỉ đồng của năm trước. Thu nhập bình quân mỗi tháng của nhân viên VPBank là hơn 33,23 triệu đồng, tăng mạnh so với con số 26,7 triệu đồng của năm trước.

Nguồn: VPBank

Năm 2025, hệ sinh thái VPBank ghi dấu bước trưởng thành rõ nét bằng sự gia nhập của GPBank (ngân hàng được chuyển giao bắt buộc), sự kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng (IPO) và niêm yết Công ty chứng khoán VPBankS, cũng như những kế hoạch mở rộng trong thời gian tới.