Hai người đàn ông dựng kịch bản bán thiên thạch, lừa 400 triệu đồng

Ngày 15-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam với Y Phơu Byă (SN 1981) và Y Đam Mdrang (SN 1993, cùng trú tại tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến vụ lừa bán đá thiên thạch giả.

Theo điều tra ban đầu, ông Mbon Ha Năm (SN 1971, trú tỉnh Lâm Đồng) được Y Phơu Byă giới thiệu có đá thiên thạch nên hỏi mua.

Đối tượng Y Phơu Byă đến đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội - Ảnh CACC

Biết được đá thiên thạch có khả năng làm vỡ kính, đông thủy ngân nên Y Phơu Byă đã bàn bạc với Y Đam Mdrang mua nguyên liệu làm giả. Cả hai cũng chuẩn bị sẵn 2 tấm gương (1 gương đã vỡ), 2 ống thủy ngân (1 ống thủy ngân đã đông) rồi hẹn ông Năm tới tỉnh Đắk Lắk để thử nghiệm, chứng kiến.

Khoảng tháng 3-2026, ông Năm rủ ông Hà Ngọc Kỳ (SN 1970, cùng tỉnh Lâm Đồng) đến xem đá thiên thạch của 2 người trên. Tại đây, Y Phơu Byă và Y Đam Mdrang đã đặt viên đá thiên thạch giả lên tấm gương và ống thủy ngân. Sau đó, yêu cầu ông Năm, ông Kỳ đứng ra cách xa khoảng 10 mét để quan sát. Lợi dụng lúc ông Kỳ, ông Năm không chú ý, Byă đã dùng gương vỡ và ống thủy ngân đã đông chuẩn bị trước đó đánh tráo.

Nghĩ đá thiên thạch là thật, ông Kỳ đã hỏi mua thì Y Phơu Byă hô giá bán 400 triệu đồng. Ông Kỳ đồng ý mua và hẹn về chuẩn bị tiền.

Đối tượng Y Đam Mdrang cùng tang vật tại cơ quan điều tra - Ảnh CACC

Đến ngày 29-4, hai bên hẹn giao dịch tại thôn 7, xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Tại đây, ông Kỳ đã đưa cho Y Phơu Byă Byă 400 triệu đồng để mua đá thiên thạch. Sau khi nhận tiền, Y Phơu Byă lên xe bỏ đi. Phát hiện có điều bất thường, ông Kỳ đã truy hô và khống chế giữ lại được đối tượng Y Đam Mdrang bàn giao cho Công an xã Chư Sê.

Công an xã Chư Sê cũng đã vận động Y Phơu Byă đến đầu thú. Tại đây, cả hai đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Công an xã Chư Sê đã bàn giao 2 đối tượng và tang vật cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh điều tra, xử lý theo quy định.

Được biết, Byă từng có 1 tiền án về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" cũng với thủ đoạn tương tự.

