Công an TP Huế công khai giờ và địa bàn đo nồng độ cồn

Ngày 10-11, Công an TP Huế cho biết lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã đồng loạt ra quân mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên toàn địa bàn thành phố.

CSGT TP Huế triển khai đo nồng độ cồn ở trục đường Hà Nội.

Trong ngày đầu cao điểm ra quân vào tối 9-11, lực lượng CSGT Công an TP Huế đã lập biên bản 280 trường hợp vi phạm, gồm 68 ô tô, 212 mô tô với 351 lỗi, tạm giữ 106 phương tiện. Trong đó, có 105 trường hợp vi phạm nồng độ cồn là 3 tài xế ô tô cùng 102 người điều khiển mô tô.

Kiểm tra nồng độ cồn một tài xế ô tô con.

Đợt cao điểm lần này được triển khai trên toàn TP Huế, tập trung tại các tuyến quốc lộ, đường liên thôn, liên xã, đường nội thị; tuyến đường, địa bàn tập trung nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải trí như nhà hàng, quán nhậu, karaoke, bar, pub beer… Các tuyến đường trọng điểm gồm Bà Triệu, Hùng Vương, Chu Văn An, Lê Lợi, Phạm Ngũ Lão, Phạm Văn Đồng, nơi tập trung đông người dân và du khách vào các khung giờ cao điểm.

Kiểm tra nồng độ cồn trên đường Hà Nội vào tối 9-11.

Lực lượng CSGT phối hợp công an các phường, xã và các lực lượng chức năng khác tổ chức tuần tra khép kín theo nhiều khung giờ. Cụ thể, buổi trưa từ 12 giờ đến 14 giờ, từ 19 giờ 30 phút – 24 giờ tại khu vực nội thị; vùng ngoại thành từ 18 giờ 30 phút – 21 giờ; khu công nghiệp từ 19 giờ – 22 giờ hằng ngày để đo nồng độ cồn. Ngoài ra, lực lượng CSGT sử dụng mô tô tuần tra cơ động quanh khu vực kiểm soát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp quay đầu xe, trốn tránh việc kiểm tra.

Theo kế hoạch, đợt cao điểm kiểm tra nồng độ cồn sẽ được duy trì đến hết năm 2025. Ngoài kiểm tra, xử lý chuyên đề vi phạm nồng độ cồn, căn cứ thực tế từng tuyến, địa bàn, lực lượng CSGT sẽ kết hợp kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông hoặc gây phức tạp về trật tự an toàn giao thông đảm bảo linh hoạt, hiệu quả.

Lực lượng CSGT, công an các phường, xã kiên quyết xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh và giảm thiểu tai nạn trên địa bàn TP Huế, bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản người dân.