Kinh tế

Xổ số miền Nam: Chiều 9-3, lộ diện 2 người trúng độc đắc ở TPHCM và Tây Ninh

Thu Tâm

(NLĐO) – Xổ số miền Nam ngày 9-3 sẽ mở thưởng kỳ vé số xuân cuối cùng năm 2026 đối với vé số của 3 đài là TPHCM, Đồng Tháp và Cà Mau

Chiều 9-3, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số ở tỉnh Tây Ninh đã tìm ra khách hàng trúng giải độc đắc và giải an ủi của vé số 2 đài.

Xổ số miền Nam ngày 9 - 3 2026: Hai người trúng độc đắc tại Tây Ninh - Ảnh 1.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 8-3. Ảnh: ĐLVS Duy

Theo đó, vé số Tiền Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Tiền Giang mở thưởng chiều 8-3, giải độc đắc (dãy số 394704) được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Đến chiều 9-3, khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 4 vé Tiền Giang đã liên hệ với đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh để đổi thưởng tiền mặt 8 tỉ đồng (chưa trừ thuế). 12 vé Tiền Giang trúng giải độc đắc còn lại đang được các đại lý vé số ở tỉnh Tây Ninh thông báo cho chủ nhân may mắn nhanh chóng đến đổi thưởng.

Xổ số miền Nam ngày 9 - 3 2026: Hai người trúng độc đắc tại Tây Ninh - Ảnh 2.

Vé số Tiền Giang trúng độc đắc tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú

Giải an ủi của vé số Tiền Giang cũng được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Thiên Ngân ở tỉnh Tây Ninh.

Vé số Bình Dương, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Dương mở thưởng chiều 6-3, giải độc đắc (dãy số 871999) đến chiều 9-3 mới xác định được nơi có khách hàng trúng thưởng là tại TPHCM.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng trúng độc đắc 3 vé Bình Dương là đại lý vé số Dương Đoàn ở phường Thủ Dầu Một, TPHCM. 13 vé Bình Dương trúng độc đắc còn lại vẫn chưa lộ diện khách hàng may mắn.

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 9-3 sẽ mở thưởng kỳ vé số xuân cuối cùng của năm 2026 đối với vé số của 3 đài là TPHCM, Đồng Tháp và Cà Mau.

