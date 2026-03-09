Xổ số miền Nam: Nhiều người “săn” 3 giải độc đắc vé xuân cuối cùng năm 2026

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 9-3 sẽ mở thưởng kỳ vé số xuân cuối cùng của năm 2026 đối với vé số của 3 đài là TPHCM, Đồng Tháp và Cà Mau.

Người bán vé số dạo liên tục thông tin về kỳ vé xuân cuối cùng trong năm 2026

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, từ sáng sớm 9-3, tại các quán cà phê ở TP Cần Thơ, nhiều người bán vé dạo liên tục thông tin về kỳ mở thưởng vé số xuân cuối cùng của năm để khách hàng nắm và lựa chọn vé.

Tương tự, trên các trang Facebook của mình, nhiều đại lý vé số cũng chia sẻ thông tin về kỳ mở thưởng vé xuân cuối cùng trong năm để khách hàng "săn" 3 giải độc đắc.

Trước đó, thực hiện chủ trương của Bộ Tài chính về việc tăng doanh số phát hành vé số Xuân Bính Ngọ 2026, các công ty xổ số miền Nam đã có thông báo về việc tăng phát hành 4 kỳ vé xuân (trước Tết 1 kỳ và sau Tết 3 kỳ).

Trong các kỳ vé xuân, tổng số vé phát hành của mỗi công ty xổ số miền Nam là 16 triệu vé/kỳ (160 tỉ đồng), thay mức phát hành thông thường 14 triệu vé (140 tỉ đồng) trước đó.

Thời gian phát hành vé số xuân là từ ngày 10-2 đến ngày 9-3. Trong thời gian này, mỗi lốc vé số gồm 16 tờ (tăng 2 vé) và một cặp nguyên gồm 140 tờ (tăng 20 vé). Tổng giá trị của giải độc đắc tăng từ 28 tỉ đồng lên 32 tỉ đồng.

Hội đồng Xổ số miền Nam cho biết trong những năm qua, vào dịp Tết Nguyên đán, khu vực miền Nam luôn được Bộ Tài chính quan tâm cho tăng phát hành vé xuân để tạo điều kiện phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí tăng cao của nhân dân vào dịp Tết cổ truyền, qua đó các công ty xổ số kiến thiết có điều kiện tăng doanh thu tiêu thụ ngay từ đầu năm, giúp cho việc hoàn thành kế hoạch kinh doanh cả năm được thuận lợi hơn.

Ngày 5-3 vừa qua, Bộ Tài chính đã văn bản đồng ý cho các công ty thuộc xổ số miền Nam tăng hạn mức doanh số phát hành lên mức tối đa là 160 tỉ đồng/công ty/ngày mở thưởng. Thời gian thực hiện từ ngày 1-4.

Vé số TPHCM, Đồng Tháp và Cà Mau mở thưởng kỳ vé xuân cuối cùng của năm 2026. Ảnh: ĐLVS Thần Tài

Như vậy, kể từ ngày 10-3 đến hết ngày 31-3, các công ty thuộc xổ số miền Nam trở về phát hành vé số trong hạn mức tối đa là 140 tỉ đồng/kỳ. Đến ngày 1-4 sẽ áp dụng hạn mức doanh số phát hành lên mức tối đa là 160 tỉ đồng/kỳ như vé xuân năm 2026.