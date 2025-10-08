Hai nhà á quân bóng chuyền quốc gia sa sút

2 suất còn lại của top 4 gần như chỉ còn là cuộc cạnh tranh giữa Ngân hàng Công Thương, Binh chủng Thông tin và Hóa chất Đức Giang.

Trận mở màn giai đoạn 2 chiều 7-10 tại Ninh Bình, Ngân hàng Công Thương đã mở ra hy vọng cho chính mình khi đánh bại Geleximco Hưng Yên với tỉ số 3-0, đội bóng ngành ngân hàng đã chính thức trở lại top 4 quốc gia kể từ năm 2020. Màn trình diễn ấn tượng của Ngân hàng Công Thương khiến đương kim á quân quốc gia Hóa chất Đức Giang chẳng còn hy vọng vào bán kết. Chỉ cần Binh chủng Thông tin có được một chiến thắng ở 2 cuộc chạm trán với LPBank Ninh Bình và Geleximco Hưng Yên, đội bóng của ông bầu Đào Hữu Huyền sẽ bị ngắt mạch 5 mùa liên tiếp vào top 4 cùng với 5 lần giành vị trí á quân quốc gia.

Đội nữ Ngân hàng Công Thương cầm chắc vé vào tranh bán kết. Ảnh: PHÙNG CƯƠNG

Ở giải nam, Sanest Khánh Hòa, đội bóng 2 lần vô địch và 3 lần giành vị trí á quân trong 6 năm qua, sẽ lần đầu tiên không thể vào đến bán kết kể từ năm 2019. Đội bóng phố biển Nha Trang dưới sự dẫn dắt của cựu tuyển thủ Ngô Văn Kiều đã để thua trắng 0-3 (26-28, 20-25, 18-25) trước Thể Công Tân Cảng ở trận ra quân giai đoạn 2 chiều 7-10.

Không vào nổi top 4 sẽ phải đi tranh suất trụ hạng, quy định ngặt nghèo của giải khiến mọi đội bóng phải tăng cường ngoại binh, dồn sức cho cuộc đua dành cho nhóm đội xếp cuối ở cả 2 giải nam và nữ.