Đặng Thị Hồng bị cấm thi đấu vô thời hạn là một trong những nội dung của quyết định được Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) thông qua trong phiên họp Ban chấp hành liên đoàn này mới đây để chuẩn bị cho các hoạt động những tháng cuối năm 2025.



Không nêu đích danh Đặng Thị Hồng

Trong số các nội dung được thảo luận về chuyên môn, công tác tổ chức giải đấu cũng như việc chuẩn bị của 2 đội tuyển bóng chuyền nam, nữ Việt Nam tham dự SEA Games 33, lãnh đạo VFV cùng các bộ phận chuyên môn đã thống nhất ý kiến cấm "các VĐV không đủ điều kiện – đã được FIVB xác định - được tham gia các giải trong hệ thống thi đấu chính thức của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam cho đến khi có quyết định khác".

Đặng Thị Hồng (12) bị gạch tên ở các trận đấu cuối cùng của tuyển U21 Việt Nam

Tuy không nêu đích danh VĐV nào nhưng ai cũng hiểu, VFV muốn nhắm vào ai. Với quyết định này, cầu thủ Đặng Thị Hồng - quân số của Thái Nguyên được CLB Ngân hàng Công Thương mượn thi đấu giai đoạn 1 - sẽ không thể tham gia thi đấu giai đoạn 2 Giải Vô địch quốc gia 2025. Cầu thủ 19 tuổi này cũng sẽ không được góp mặt tại các giải đấu trong hệ thống chính thức của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam trong thời gian tới.

Tại Giải Vô địch bóng chuyền nữ U21 thế giới được tổ chức mới đây tại Indonesia, Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) đã ra thông báo về việc một cầu thủ Việt Nam không đủ điều kiện thi đấu tại giải. Cùng với việc cấm cầu thủ này thi đấu tiếp, FIVB cũng công bố hủy bỏ kết quả, đồng thời xử thua đội tuyển U21 Việt Nam ở bốn trận đấu với U21 Indonesia, U21 Argentina, U21 Canada và U21 Serbia.

Hành trình của U21 Việt Nam ở giải thế giới bị phủ bóng bởi sự cố kỷ luật của FIVB

Tuy thông báo chính thức của FIVB không nêu đích danh cầu thủ nào, nhưng ở các trận đấu còn lại tại giải, Ban huấn luyện tuyển U21 Việt Nam đã gạch tên đội trưởng Đặng Thị Hồng. Tuyển U21 Việt Nam mất quyền tham dự vòng 16 đội và phải đi tranh xếp hạng từ 17-24.

Ở thời điểm đó, lãnh đạo VFV phát đi thông báo sẽ phối hợp cùng các cơ quan chức năng để giải quyết sự việc nhằm bảo vệ quyền lợi, danh dự cho vận động viên và uy tín của bóng chuyền Việt Nam.

Cho đến nay, webiste hoặc các kênh truyền thông của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam chưa có bất cứ thông báo nào về việc FIVB có phản hồi các văn bản khiếu nại từ phía Việt Nam hay không. Một quan chức cấp cao của VFV thẳng thắn trả lời "không được phép phát biểu" còn người có trách nhiệm phát ngôn của VFV thì điện thoại luôn trong trạng thái "không liên hệ được".

Sự nghiệp thi đấu coi như khép lại với Đặng Hồng ở tuổi 19

Khi VFV thay đổi quan điểm về Đặng Thị Hồng

Chính VFV từng lên tiếng rằng vụ việc của Đặng Thị Hồng chỉ là "trục trặc về giấy khai sinh", chứ không phải gian lận giới tính hoặc sử dụng chất cấm trong thi đấu. Tuy vậy, trong khi giới chức bóng chuyền quốc tế chưa trả lời cụ thể (hoặc có văn bản hồi đáp nhưng không được VFV công bố) thì chính VFV lại đột ngột thay đổi quan điểm. Ra tay "xử" vận động viên của mình ở thời điểm này, phải chăng VFV thừa nhận FIVB đã đúng còn chính VFV đã sai ngay từ đầu và sai rất nghiêm trọng, thậm chí còn không rõ sai ở điểm nào (!?).

Quyết định cấm thi đấu với Đặng Thị Hồng được ban hành rất nhanh chóng, cho thấy sự cương quyết của VFV trong việc tuân thủ các quy định quốc tế. Tuy vậy, nguyên nhân vì đâu và liệu có sự tác động, khuyến khích nào đó khiến Đặng Thị Hồng mắc sai lầm để giờ đây, VĐV trẻ tuổi này trở thành "vật tế thần"?

Đặng Thị Hồng cùng tuyển U19 dự giải châu Á và giành vé dự giải thế giới, nếu VFV làm nghiêm và kiểm tra rốt ráo từ đầu ở mọi khâu, liệu mọi việc có "đổ bể" để khiến uy tín bóng chuyền Việt Nam xuống rất thấp như hiện tại?

Đặng Hồng phải chăng trở thành "vật tế thần"?

Vấn đề khác xuất hiện như một hệ lụy từ quyết định của VFV, chính là sự cương quyết kể trên lại không được áp dụng một cách đồng đều, công bằng và minh bạch. Chuyện của Đặng Thị Hồng không gây xôn xao bằng chuyện của Nguyễn Thị Bích Tuyền nhưng tại sao VFV lại "nhất bên trọng, nhất bên khinh"?

Phải chăng Bích Tuyền "khôn ngoan" rút tên trước giải thế giới, không phải nhận bất cứ phản ứng gì từ các cơ quan quản lý bóng chuyền quốc tế nên nghiễm nhiên "vô sự", không bị "chế tài" bởi quyết định của VFV?

Bích Tuyền có khả năng không thể dự SEA Games 33 dù vẫn được ra sân ở giải quốc gia

Không ai và chưa có bất kỳ tổ chức nào xác định giới tính của Bích Tuyền hay Đặng Thị Hồng, vì các lý do đạo đức, nhân quyền.

Tuy nhiên, một khi xác định tuân thủ quy định của FIVB và xem việc xác định rối loạn giới tính cho VĐV để đảm bảo tư cách tham gia các giải đấu trong hệ thống thi đấu chính thức của Việt Nam là cần thiết cũng như cần được thực hiện theo hướng dẫn cụ thể của FIVB, bóng chuyền Việt Nam cần lắm những giải pháp công bằng, minh bạch.