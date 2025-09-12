HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Vì sao Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam cấm thi đấu vĩnh viễn với Đặng Thị Hồng?

Đông Linh - Ảnh: FIVB, SAVA

(NLĐO) - Sau khi bị Liên đoàn Bóng chuyền thế giới đình chỉ thi đấu tại giải U21 thế giới, Đặng Thị Hồng tiếp tục bị cấm thi đấu vô thời hạn ngay tại Việt Nam.

Đặng Thị Hồng bị cấm thi đấu vô thời hạn là một trong những nội dung của quyết định được Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) thông qua trong phiên họp Ban chấp hành liên đoàn này mới đây để chuẩn bị cho các hoạt động những tháng cuối năm 2025.

Không nêu đích danh Đặng Thị Hồng

Trong số các nội dung được thảo luận về chuyên môn, công tác tổ chức giải đấu cũng như việc chuẩn bị của 2 đội tuyển bóng chuyền nam, nữ Việt Nam tham dự SEA Games 33, lãnh đạo VFV cùng các bộ phận chuyên môn đã thống nhất ý kiến cấm "các VĐV không đủ điều kiện – đã được FIVB xác định - được tham gia các giải trong hệ thống thi đấu chính thức của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam cho đến khi có quyết định khác".

Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam cấm Đặng Thị Hồng thi đấu vĩnh viễn - Ảnh 1.

Đặng Thị Hồng (12) bị gạch tên ở các trận đấu cuối cùng của tuyển U21 Việt Nam

Tuy không nêu đích danh VĐV nào nhưng ai cũng hiểu, VFV muốn nhắm vào ai. Với quyết định này, cầu thủ Đặng Thị Hồng - quân số của Thái Nguyên được CLB Ngân hàng Công Thương mượn thi đấu giai đoạn 1 - sẽ không thể tham gia thi đấu giai đoạn 2 Giải Vô địch quốc gia 2025. Cầu thủ 19 tuổi này cũng sẽ không được góp mặt tại các giải đấu trong hệ thống chính thức của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam trong thời gian tới.

Tại Giải Vô địch bóng chuyền nữ U21 thế giới được tổ chức mới đây tại Indonesia, Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) đã ra thông báo về việc một cầu thủ Việt Nam không đủ điều kiện thi đấu tại giải. Cùng với việc cấm cầu thủ này thi đấu tiếp, FIVB cũng công bố hủy bỏ kết quả, đồng thời xử thua đội tuyển U21 Việt Nam ở bốn trận đấu với U21 Indonesia, U21 Argentina, U21 Canada và U21 Serbia.

Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam cấm Đặng Thị Hồng thi đấu vĩnh viễn - Ảnh 2.

Hành trình của U21 Việt Nam ở giải thế giới bị phủ bóng bởi sự cố kỷ luật của FIVB

Tuy thông báo chính thức của FIVB không nêu đích danh cầu thủ nào, nhưng ở các trận đấu còn lại tại giải, Ban huấn luyện tuyển U21 Việt Nam đã gạch tên đội trưởng Đặng Thị Hồng. Tuyển U21 Việt Nam mất quyền tham dự vòng 16 đội và phải đi tranh xếp hạng từ 17-24.

Ở thời điểm đó, lãnh đạo VFV phát đi thông báo sẽ phối hợp cùng các cơ quan chức năng để giải quyết sự việc nhằm bảo vệ quyền lợi, danh dự cho vận động viên và uy tín của bóng chuyền Việt Nam.

TIN LIÊN QUAN

Cho đến nay, webiste hoặc các kênh truyền thông của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam chưa có bất cứ thông báo nào về việc FIVB có phản hồi các văn bản khiếu nại từ phía Việt Nam hay không. Một quan chức cấp cao của VFV thẳng thắn trả lời "không được phép phát biểu" còn người có trách nhiệm phát ngôn của VFV thì điện thoại luôn trong trạng thái "không liên hệ được".

Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam cấm Đặng Thị Hồng thi đấu vĩnh viễn - Ảnh 3.

Sự nghiệp thi đấu coi như khép lại với Đặng Hồng ở tuổi 19

Khi VFV thay đổi quan điểm về Đặng Thị Hồng

Chính VFV từng lên tiếng rằng vụ việc của Đặng Thị Hồng chỉ là "trục trặc về giấy khai sinh", chứ không phải gian lận giới tính hoặc sử dụng chất cấm trong thi đấu. Tuy vậy, trong khi giới chức bóng chuyền quốc tế chưa trả lời cụ thể (hoặc có văn bản hồi đáp nhưng không được VFV công bố) thì chính VFV lại đột ngột thay đổi quan điểm. Ra tay "xử" vận động viên của mình ở thời điểm này, phải chăng VFV thừa nhận FIVB đã đúng còn chính VFV đã sai ngay từ đầu và sai rất nghiêm trọng, thậm chí còn không rõ sai ở điểm nào (!?).

Quyết định cấm thi đấu với Đặng Thị Hồng được ban hành rất nhanh chóng, cho thấy sự cương quyết của VFV trong việc tuân thủ các quy định quốc tế. Tuy vậy, nguyên nhân vì đâu và liệu có sự tác động, khuyến khích nào đó khiến Đặng Thị Hồng mắc sai lầm để giờ đây, VĐV trẻ tuổi này trở thành "vật tế thần"?

Đặng Thị Hồng cùng tuyển U19 dự giải châu Á và giành vé dự giải thế giới, nếu VFV làm nghiêm và kiểm tra rốt ráo từ đầu ở mọi khâu, liệu mọi việc có "đổ bể" để khiến uy tín bóng chuyền Việt Nam xuống rất thấp như hiện tại?

Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam cấm Đặng Thị Hồng thi đấu vĩnh viễn - Ảnh 4.

Đặng Hồng phải chăng trở thành "vật tế thần"?

Vấn đề khác xuất hiện như một hệ lụy từ quyết định của VFV, chính là sự cương quyết kể trên lại không được áp dụng một cách đồng đều, công bằng và minh bạch. Chuyện của Đặng Thị Hồng không gây xôn xao bằng chuyện của Nguyễn Thị Bích Tuyền nhưng tại sao VFV lại "nhất bên trọng, nhất bên khinh"?

Phải chăng Bích Tuyền "khôn ngoan" rút tên trước giải thế giới, không phải nhận bất cứ phản ứng gì từ các cơ quan quản lý bóng chuyền quốc tế nên nghiễm nhiên "vô sự", không bị "chế tài" bởi quyết định của VFV?

Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam cấm Đặng Thị Hồng thi đấu vĩnh viễn - Ảnh 5.

Bích Tuyền có khả năng không thể dự SEA Games 33 dù vẫn được ra sân ở giải quốc gia

Không ai và chưa có bất kỳ tổ chức nào xác định giới tính của Bích Tuyền hay Đặng Thị Hồng, vì các lý do đạo đức, nhân quyền.

Tuy nhiên, một khi xác định tuân thủ quy định của FIVB và xem việc xác định rối loạn giới tính cho VĐV để đảm bảo tư cách tham gia các giải đấu trong hệ thống thi đấu chính thức của Việt Nam là cần thiết cũng như cần được thực hiện theo hướng dẫn cụ thể của FIVB, bóng chuyền Việt Nam cần lắm những giải pháp công bằng, minh bạch.

Tin liên quan

Sốc: Tuyển bóng chuyền U21 nữ Việt Nam bị hủy kết quả thi đấu giải thế giới, xử thua 4/5 trận

Sốc: Tuyển bóng chuyền U21 nữ Việt Nam bị hủy kết quả thi đấu giải thế giới, xử thua 4/5 trận

(NLĐO) – Tuyển U21 nữ Việt Nam bị hủy kết quả 4/5 trận đã đấu, bị đánh rớt xuống vị trí cuối bảng A Giải Vô địch bóng chuyền nữ U21 thế giới.

"Tình tiết" mới liên quan đến tuyển bóng chuyền U21 nữ Việt Nam

(NLĐO) – Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) cho rằng án phạt của FIVB dành cho tuyển U21 nữ Việt Nam xoay quanh văn bản giấy tờ xác định nhân thân của VĐV.

Bích Tuyền rút tên, không cùng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự giải thế giới

(NLĐO) – Cú sốc trước ngày tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sang Thái Lan dự Giải vô địch thế giới là việc đối chuyền Bích Tuyền xin rút tên vì lý do gia đình.

Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam Liên đoàn Bóng chuyền thế giới Đặng Thị Hồng Nguyễn Thị Bích Tuyền cấm thi đấu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo