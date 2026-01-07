Hai ông lớn SATRA và FPT bắt tay hợp tác chiến lược

Chiều 7-1, tại TPHCM, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên (SATRA) và Công ty CP FPT (FPT) đã ký kết ghi nhớ hợp tác chiến lược, đánh dấu bước ngoặt trong việc tối ưu nguồn lực, nâng cao hiệu quả hoạt động và cùng hướng tới phát triển ổn định, bền vững.

Tham gia sự kiện có Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng, chứng kiến 2 bên ký kết hợp tác.

Theo thỏa thuận, SATRA – doanh nghiệp chủ lực của TP HCM trong lĩnh vực thương mại – dịch vụ, sở hữu hệ sinh thái đa ngành từ sản xuất, chế biến, logistics đến bán lẻ – sẽ hợp tác toàn diện với FPT, tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam có hơn 37 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyển đổi số.

SATRA VÀ FPT ký thỏa thuận hợp tác chiều nay. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng (thứ 7 từ phải sang) chứng kiến lễ ký kết

Một số nội dung hợp tác cụ thể được nêu ra như: FPT xem xét sử dụng nguồn hàng do SATRA cung cấp trên sàn thương mại điện tử Sendo.vn như một trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển hệ sinh thái sản phẩm và mở rộng năng lực phục vụ khách hàng; phát triển chuỗi cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satra (Satrafoods) tại một số đơn vị thành viên FPT.

Đặc biệt, SATRA sẽ sử dụng các giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành và an ninh. Ví dụ Camera AI phục vụ công tác giám sát, cảnh báo sớm và nâng cao mức độ an toàn tại các địa điểm kinh doanh, kho vận, chợ đầu mối và hệ thống bán lẻ của SATRA.