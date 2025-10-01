HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

SATRA vào Top 10 công ty bán lẻ uy tín năm 2025

Minh Huy

SATRA - năm thứ tư liên tiếp có mặt trong top doanh nghiệp dẫn đầu nhóm ngành Siêu thị tổng hợp

Ngày 26-9, Công ty CP Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report JSC) công bố Bảng xếp hạng Top 10 công ty bán lẻ uy tín năm 2025, nhóm ngành Siêu thị tổng hợp. Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV (SATRA), năm thứ tư liên tiếp, tiếp tục có mặt trong nhóm doanh nghiệp dẫn đầu ở hạng mục này.

Theo Vietnam Report, bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên 3 tiêu chí chính: năng lực tài chính; uy tín truyền thông thông qua phương pháp Media Coding; khảo sát người tiêu dùng, chuyên gia và doanh nghiệp trong ngành thực hiện tháng 8-9/2025.

SATRA vào Top 10 công ty bán lẻ uy tín năm 2025- Ảnh 1.

"Chữ tín" đang ngày càng trở thành yếu tố then chốt trong hành vi tiêu dùng. Ảnh: SATRA

Việc lần thứ tư liên tiếp góp mặt trong Top 10 một lần nữa khẳng định uy tín, năng lực quản trị và chiến lược phát triển đúng hướng của SATRA trong bối cảnh ngành bán lẻ cạnh tranh gay gắt. Những năm qua, doanh nghiệp không ngừng mở rộng hệ thống phân phối, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ và cam kết minh bạch về nguồn gốc hàng hóa.

Ghi nhận thực tế tại hệ thống bản lẻ của SATRA, bao gồm 04 siêu thị tự chọn Satramart và gần 180 cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satrafoods, việc xây dựng quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi nhập kho và lên kệ là cách họ bảo đảm chất lượng hàng hóa đến tay người tiêu dùng.

Ngành bán lẻ Việt Nam được dự báo tiếp tục phục hồi mạnh trong năm 2025, với tiêu dùng nội địa đóng vai trò động lực chính. Trong đó, các doanh nghiệp chú trọng uy tín thương hiệu, minh bạch chuỗi cung ứng và trải nghiệm khách hàng được đánh giá sẽ giữ lợi thế bền vững.

Hệ thống bán lẻ SATRA:

Satramart Siêu thị Sài Gòn, số 460 đường 3 tháng 2, phường Hòa Hưng, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam, https://www.sieuthisaigon.com.vn/

Satramart Siêu thị Phạm Hùng, C6/27 Phạm Hùng, Xã Bình Hưng, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam https://phamhung.centremall.vn/

Satramart Siêu thị Củ Chi, 1239 Tỉnh lộ 8, ấp Thạnh An 2, xã Bình Mỹ, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam https://cuchi.centremall.vn/

Satramart Siêu thị Võ Văn Kiệt, 1466 Võ Văn Kiệt, phường Bình Tiên, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. https://vovankiet.centremall.vn/

Chuỗi cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satra (Satrafoods) https://satrafoods.com.vn/

