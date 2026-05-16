Hải Phòng - Becamex TP HCM: Cuộc so tài giữa hai tân "thuyền trưởng"

Từng thắng Hải Phòng ở trận lượt đi song Becamex TP HCM ở thời điểm hiện tại đang sa cơ lỡ vận, rất vất vả trong cuộc đua trụ hạng. Mục tiêu giành chiến thắng để thoát nhóm "nguy hiểm" là thử thách cực đại đối với tân HLV trưởng Hứa Hiền Vinh trong ngày ra mắt đội bóng đất Thủ.

Trận tái đấu giữa hai đội không chỉ là cơ hội để đội bóng đất Cảng đòi lại món nợ thua ở lượt đi mà còn chứng tỏ sự hiệu quả sau biến động trên băng ghế huấn luyện. Đây cũng là dịp HLV Đặng Văn Thành thể hiện tài "cầm sa bàn" khi được trao nhiệm vụ dẫn dắt đội bóng quê nhà ở chặng cuối mùa giải 2025-2026.

Tân thuyền trưởng đất Cảng quyết tìm chiến thắng đầu tay

CLB Hải Phòng bước vào trận đấu này sau chuỗi thành tích phập phù khi chỉ giành được 1 chiến thắng trong 5 vòng đấu gần nhất, khiến họ giậm chân ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với 28 điểm. Dù đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng sớm, song người hâm mộ đất Cảng vẫn chưa thể an tâm với lối chơi có phần sa sút của đội nhà trong giai đoạn nước rút.

Biến động lớn trên băng ghế huấn luyện vừa diễn ra khi trợ lý Đặng Văn Thành được đôn lên thay thế HLV Chu Đình Nghiêm - người vừa chuyển sang vai trò Giám đốc kỹ thuật.

Sau thất bại 1-2 trước Ninh Bình ở ngày ra mắt, trận chiến tại "chảo lửa" Lạch Tray chiều nay chính là cơ hội "vàng" để tân HLV Đặng Văn Thành khẳng định năng lực và tìm kiếm chiến thắng đầu tiên.

Quyết tâm phục hận trận thua 1-2 ở lượt đi trước chính Becamex TP HCM đang là động lực tối thượng của các cầu thủ chủ nhà.

Thử thách diện rộng cho tân HLV Hứa Hiền Vinh

Trái ngược với sự thong dong của chủ nhà, Becamex TP HCM đang rơi vào vòng xoáy của cuộc đua trụ hạng vô cùng khốc liệt. Đội bóng đất Thủ đã trải qua chuỗi 6 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng, đỉnh điểm là thất bại muối mặt 1-2 trước đội cuối bảng SHB Đà Nẵng ở vòng đấu trước. Với vỏn vẹn 21 điểm và vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng, Becamex TP HCM hiện chỉ còn hơn nhóm cầm đèn đỏ đúng 4 điểm.

Trong bối cảnh khủng hoảng, chiếc ghế nóng được bàn giao cho tân HLV trưởng Hứa Hiền Vinh với mục tiêu tối thượng là giúp đội bóng đào thoát hiểm cảnh. Tuy nhiên, khó khăn chồng chất khó khăn khi ngay ở trận ra mắt, ông Vinh đã phải đối mặt với "bão" nhân sự nghiêm trọng.

Đội khách sẽ thiếu vắng sự phục vụ của hai trụ cột cốt cán là đội trưởng Tùng Quốc ở hàng phòng ngự và tiền đạo mũi nhọn Việt Cường trên hàng công do đã nhận đủ 3 thẻ vàng. Sự sứt mẻ lực lượng "mất cả công lẫn thủ" này khiến cơ hội kiếm điểm của tân "thuyền trưởng" Hứa Hiền Vinh tại Lạch Tray trở nên mong manh hơn bao giờ hết.