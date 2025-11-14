HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Hải Phòng hỗ trợ 10 tỉ đồng giúp Gia Lai khắc phục thiệt hại do bão số 13

Đức Anh

(NLĐO) - Hải Phòng hỗ trợ 10 tỉ đồng giúp Gia Lai khắc phục thiệt hại nặng nề do bão số 13, thể hiện tinh thần sẻ chia, đồng hành cùng địa phương bạn.

Sáng 14-11, đoàn công tác TP Hải Phòng do ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng, đã đến thăm và trao hỗ trợ cho tỉnh Gia Lai sau bão số 13.

Hải Phòng hỗ trợ 10 tỉ đồng giúp Gia Lai khắc phục thiệt hại do bão số 13 - Ảnh 1.

Đoàn công tác của TP Hải Phòng trao bảng tượng trưng 10 tỉ đồng hỗ trợ tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả do bão số 13 gây ra.

Tiếp đoàn có các ông Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác TP Hải Phòng đã trao 10 tỉ đồng ủng hộ tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả bão số 13. Khoản hỗ trợ được trích từ đóng góp của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động TP Hải Phòng.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc bày tỏ sự trân trọng trước nghĩa cử của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hải Phòng. Theo ông Ngọc, nguồn kinh phí này sẽ được ưu tiên phân bổ cho các địa bàn thiệt hại nặng nhằm khôi phục hạ tầng, hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.

Bão số 13 đã gây thiệt hại đặc biệt nặng nề tại Gia Lai với tổng giá trị ước tính hơn 5.900 tỉ đồng. Dù tỉnh đã huy động tối đa lực lượng để khắc phục, song mức độ thiệt hại vượt quá khả năng cân đối ngân sách địa phương.

Sự hỗ trợ, sẻ chia của các địa phương, trong đó có TP Hải Phòng, được xem là động lực quan trọng giúp Gia Lai sớm phục hồi sau bão, bảo đảm an sinh và ổn định đời sống người dân.

Tin liên quan

Báo Người Lao Động hỗ trợ 1 tỉ đồng giúp Gia Lai khắc phục hậu quả bão số 13

(NLĐO) - Sự hỗ trợ thiết thực, đúng thời điểm của Báo Người Lao Động góp phần quan trọng giúp địa phương nhanh chóng khắc phục hậu quả bão số 13

Báo Người Lao Động hỗ trợ 1 tỉ đồng giúp Gia Lai gượng dậy sau bão số 13

(NLĐO) - Nguồn hỗ trợ không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện tình cảm, sự đồng hành của bạn đọc Báo Người Lao Động với người dân vùng bão.

Hơn 90 tỉ đồng ủng hộ Gia Lai khắc phục hậu quả bão số 13

(NLĐO) – Báo Người Lao Động đã hỗ trợ 1 tỉ đồng nhằm ủng hộ nhân dân tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả cơn bão số 13

Bí thư Tỉnh ủy Ủy ban MTTQ Trung ương đảng khắc phục hậu quả bão số 13
