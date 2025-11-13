HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Hơn 90 tỉ đồng ủng hộ Gia Lai khắc phục hậu quả bão số 13

Đức Anh

(NLĐO) – Báo Người Lao Động đã hỗ trợ 1 tỉ đồng nhằm ủng hộ nhân dân tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả cơn bão số 13

Chiều 13-11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ phát động ủng hộ nhân dân trong tỉnh khắc phục hậu quả cơn bão số 13. 

Ngay tại buổi lễ, Ban tổ chức đã tiếp nhận hơn 41 tỉ đồng từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Hơn 90 tỉ đồng ủng hộ Gia Lai khắc phục hậu quả bão số 13 kalmaegi - Ảnh 1.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ủng hộ 3 tỉ đồng

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, cho biết cơn bão số 13 đã gây thiệt hại hết sức nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

"Hàng ngàn căn nhà bị đổ sập, hàng trăm ngàn căn hư hỏng, tốc mái; hàng trăm tàu thuyền bị phá hủy, hàng chục ngàn lồng bè, ao nuôi thủy sản bị cuốn trôi. Thiệt hại về hạ tầng, giao thông, điện lưới, viễn thông… ước tính toàn tỉnh khoảng 5.900 tỉ đồng" – ông Lương thông tin.

Trước thiệt hại lớn do bão gây ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai kêu gọi toàn thể cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và người dân chung tay hỗ trợ, giúp bà con sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. Ông Lương khẳng định toàn bộ nguồn lực vận động sẽ được phân bổ minh bạch, đúng địa chỉ cần giúp đỡ, đảm bảo hiệu quả, kịp thời.

Tại lễ phát động, nhiều doanh nghiệp, ngân hàng và tổ chức đã ủng hộ số tiền lớn, tiêu biểu như: Tập đoàn Trường Hải (5 tỉ đồng), Vietcombank (5 tỉ đồng), Agribank (3 tỉ đồng), Gleximco (3 tỉ đồng), BIDV (2 tỉ đồng), Tập đoàn Phúc Lộc (2 tỉ đồng), Công ty CP Đầu tư An Phú Thịnh (1 tỉ đồng), Báo Người Lao Động (1 tỉ đồng), Công ty CP Năng lượng Nhơn Hòa 1 và Nhơn Hòa 2 (2 tỉ đồng), Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai (1 tỉ đồng)...

Hơn 90 tỉ đồng ủng hộ Gia Lai khắc phục hậu quả bão số 13 kalmaegi - Ảnh 2.

Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân (thứ 2 từ trái sang) trao bảng tượng trưng 1 tỉ đồng hỗ trợ nhân dân tỉnh Gia Lai khắc phục thiệt hại sau bão số 13 

Đại diện doanh nghiệp, bà Ngô Thị Thu Hoa, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư An Phú Thịnh, chia sẻ: "Dù doanh nghiệp cũng bị thiệt hại nặng do bão, nhưng nhìn thấy bà con mất sạch nhà cửa, tài sản, chúng tôi quyết định chung tay hỗ trợ với tinh thần "lá rách ít đùm lá rách nhiều"".

Tính đến nay, tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận khoảng 90 tỉ đồng từ các nguồn hỗ trợ Trung ương, địa phương, đơn vị và doanh nghiệp, góp phần giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống và sản xuất.

