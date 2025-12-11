HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Hải Phòng tiếp nhận tài trợ 15 xe cứu thương và trang thiết bị trị giá hơn 26 tỉ đồng

Tr.Đức

(NLĐO)- Ngày 11-12, tại Trung tâm Cấp cứu 115 Hải Phòng, Tập đoàn Vingoup tổ chức lễ bàn giao xe cứu thương và trang thiết bị y tế cho Sở Y tế TP Hải Phòng

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Hùng, Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng, nêu rõ việc tiếp nhận số phương tiện và thiết bị này có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh địa giới hành chính mở rộng, đòi hỏi hệ thống cấp cứu ngoại viện phải được củng cố theo hướng đồng bộ, bao phủ và phù hợp với địa hình đa dạng. Cấp cứu ngoại viện được xác định là "tuyến đầu của tuyến đầu", đòi hỏi thời gian phản ứng nhanh và khả năng điều phối linh hoạt.

Hải Phòng tiếp nhận 15 xe cứu thương hiện đại với giá trị hơn 26 tỷ đồng - Ảnh 1.

Đại diện Tập đoàn Vingroup và Quỹ Thiện Tâm đã bàn giao 13 xe cứu thương tiêu chuẩn, 2 xe cứu thương cao cấp và nhiều trang thiết bị y tế hiện đại cho TP Hải Phòng

Việc tiếp nhận phương tiện, thiết bị y tế hiện đại do Tập đoàn Vingroup tài trợ giúp Hải Phòng từng bước triển khai thực hiện các mục tiêu quan trọng của Đề án thí điểm cấp cứu ngoại viện của Bộ Y tế, đó là rút ngắn thời gian tiếp cận người bệnh; nâng cao chất lượng xử trí tại hiện trường; hiện đại hóa phương tiện và trang thiết bị cấp cứu; chuẩn hóa năng lực đội ngũ nhân viên y tế và từng bước xây dựng mô hình cấp cứu ngoại viện thông minh, liên ngành, kết nối toàn diện.

UBND TP Hải Phòng giao Sở Y tế hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tiếp nhận, quản lý, vận hành và sử dụng các phương tiện, trang thiết bị được tài trợ hiệu quả, bảo đảm theo đúng quy định. 

Sở Y tế có trách nhiệm tiếp tục tham mưu hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành, tăng cường đầu tư ngân sách, phát triển tổng đài điều phối cấp cứu thông minh và mở rộng mạng lưới các điểm vệ tinh cấp cứu tại những khu vực đông dân cư, khu công nghiệp, địa bàn còn hạn chế về phương tiện cấp cứu. Đẩy mạnh đào tạo lực lượng sơ cấp cứu trong cộng đồng bảo đảm phù hợp với định hướng của Bộ Y tế.

Hải Phòng tiếp nhận 15 xe cứu thương hiện đại với giá trị hơn 26 tỷ đồng - Ảnh 2.

Số xe cứu thương trên được phân bổ tại các điểm vệ tinh của Trung tâm Cấp cứu 115 Hải Phòng bảo đảm trạng thái sẵn sàng hoạt động trên toàn thành phố

UBND thành phố Hải Phòng xác định hệ thống cấp cứu ngoại viện chuyên nghiệp không chỉ bảo vệ tính mạng người dân mà còn là một trong những nền tảng để thành phố Cảng phát triển thành trung tâm dịch vụ y tế chất lượng cao trong khu vực, là điểm đến an toàn cho du khách, nhà đầu tư và cộng đồng quốc tế.

Tại buổi lễ, đại diện Tập đoàn Vingroup bàn giao 15 xe cứu thương hiện đại (gồm 13 xe cấp cứu tiêu chuẩn, 2 xe cấp cứu cao cấp). Mỗi xe cứu thương được ví như "phòng cấp cứu di động", trang bị máy thở chuyên dụng, máy sốc điện tích hợp monitor, siêu âm FAST exam, điện tim 12 đạo trình kết nối từ xa, bộ đặt nội khí quản có camera, nẹp cố định chấn thương và nhiều dụng cụ cấp cứu khác.

Số xe cứu thương và thiết bị này do Tập đoàn Vingroup tài trợ, với tổng giá trị hỗ trợ hơn 26 tỉ đồng.

tập đoàn vingroup Trang thiết bị xe cứu thương Hải Phòng
