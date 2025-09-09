Ngày 9-9, Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc cho hay vừa cấp cứu 2 nữ bệnh nhân bị hoại tử mông vì tiêm filler đa tầng giả rẻ.

Các bác sĩ Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc điều trị cho chị T.

Ca bệnh thứ nhất là người phụ nữ tên T. (33 tuổi, ở TP HCM), nhập viện cấp cứu trong tình trạng mông trái sưng to, đỏ tím và đau nhức dữ dội, khó ngồi hay đi lại. Kết quả kiểm tra cho thấy vùng mông chị T. có nhiều mảng bầm tụ máu loang lổ màu đỏ tím, tím sẫm, một số vùng da thiếu máu nuôi, nguy cơ hoại tử. Toàn bộ vùng tổn thương phù nề, mất đàn hồi sinh lý.

Bệnh nhân đau buốt dữ dội, vùng mô cứng bất thường, nguy cơ ổ áp xe ăn sâu và có khả năng nhiễm trùng lan rộng.

Chị T. cho hay từng tiêm filler để nâng vòng 3 trong vòng 7 năm qua. Cách đây 2 tháng, mông chị bắt đầu xuất hiện dấu hiệu đau nhức, sưng đỏ bất thường. Chị đến 1 trung tâm chẩn đoán hình ảnh để kiểm tra và được khuyến cáo đến cơ sở chuyên khoa xử lý. Sau đó, chị T. tìm đến Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc để có phương án điều trị thẩm mỹ hơn.

Sau 3 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã nạo vét ra hàng chục cục filler đã biến đổi màu, kết dính lẫn máu mủ từ vùng mông bệnh nhân, xử lý sạch ổ áp xe còn tồn đọng bên trong, đặt máy hút áp lực âm VAC. Bệnh nhân sẽ còn được phẫu thuật lần 2 mới xử lý hết tổn thương.

Trường hợp thứ 2 là bệnh nhân người Ê-đê, bị tổn thương sau khi tiêm silicon tại một cơ sở thẩm mỹ ở quê. Theo bệnh nhân, trước đó, chị đến 1 cơ sở thẩm mỹ để nạo silicon và đặt túi mông. Chỉ sau một thời gian, mông chị lại cảm thấy đau buốt và sưng tấy. Cảm thấy lo lắng, chị quyết định tìm đến Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc để thực hiện thăm khám, điều trị...

TS-BS Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc, cảnh báo 2 ca biến chứng liên tiếp được bệnh viện tiếp nhận là hồi chuông cảnh tỉnh cho trào lưu tiêm chất làm đầy trôi nổi, không kiểm soát. Hàng lít chất lạ được quảng cáo là filler, "chất đa tầng", collagen không rõ nguồn gốc đã biến vùng mông thành ổ áp xe, ăn sâu vào cơ, hoại tử, thậm chí đe dọa tính mạng bệnh nhân.

"Người dân tuyệt đối không tiêm filler tại spa hay cơ sở thẩm mỹ không phép. Các loại chất làm đầy kém chất lượng có thể gây nhiễm trùng, áp xe, hoại tử và để lại di chứng nặng nề. Mọi nhu cầu làm đẹp cần được thực hiện tại bệnh viện chuyên khoa, có bác sĩ được đào tạo bài bản và vật liệu đạt chuẩn y tế. Đặc biệt, trước khi thực hiện dịch vụ gì phải tự mình kiểm chứng thông tin; tuyệt đối không dễ dàng tin quảng cáo trên mạng" - BS Dung khuyến cáo.