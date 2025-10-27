HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Hai tân cử nhân xinh đẹp "chiếm sóng" vì thành tích ấn tượng

Huế Xuân

(NLĐO) - Tuy khác nhau về độ tuổi và thời điểm xuất phát nhưng cả 2 "bóng hồng" đều tốt nghiệp cùng lúc với thành tích học tập ấn tượng

Tại lễ tốt nghiệp đợt 2 của năm 2025 của Trường CĐ Kinh tế TP HCM, Đặng Thị Lan Thanh khiến nhiều người bất ngờ về nhan sắc và thành tích học tập đáng nể. Lan Thanh tốt nghiệp ngành marketing với loại xuất sắc, điểm tích lũy toàn khóa là 3,85 điểm.

"Quả ngọt" khi chọn đúng ngành

Lan Thanh đã có thời gian học ngành quản trị du lịch và lữ hành tại một trường ĐH ở TP HCM. Tuy nhiên, sau khoảng 2 học kỳ, Thanh nhận ra mình chưa thực sự phù hợp với ngành học này. Em quyết định bảo lưu kết quả và dành thời gian suy nghĩ lại.

Người học vượt, người học muộn, 2 tân cử nhân "chiếm sóng" vì thành tích ấn tượng - Ảnh 1.

ThS Trần Văn Tú, Hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế TP HCM, trao bằng tốt nghiệp cho nữ thủ khoa ngành marketing Đặng Thị Lan Thanh

Người học vượt, người học muộn, 2 tân cử nhân "chiếm sóng" vì thành tích ấn tượng - Ảnh 2.

Nhà trường trao bằng khen cho các tân cử nhân có thành tích xuất sắc trong năm học

Một năm sau, Thanh nộp hồ sơ xét tuyển vào trường CĐ Kinh tế TP HCM. "Ngày em thông báo học cao đẳng, ba mẹ thoáng có chút buồn nhưng gia đình vẫn rất tôn trọng và ủng hộ quyết định của em" - nữ thủ khoa bộc bạch.

Thanh kể từng có giai đoạn cảm thấy hụt hẫng, mất phương hướng vì "xuất phát" muộn. Em cũng lo lắng liệu không biết học cao đẳng có thể thành công hay không. Thế nhưng, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi chỉ sau 1 học kỳ gắn bó với trường.

Cầm tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc, Lan Thanh cảm thấy hạnh phúc vì dù xuất phát hơi muộn nhưng đã gặt hái được quả "quả ngọt". Thanh dự định sẽ tiếp tục liên thông lên ĐH để tiếp tục phát triển dự nghiệp.

"Em là người thích mới mẻ và không thích rập khuôn. Ngành marketing chính là nơi để em có thể thoải mái sáng tạo, thử sức nhiều môi trường làm việc đa dạng. Ngành học không chỉ là quảng cáo đơn thuần, mà còn là hiểu sâu về tâm lý, nhu cầu của khách hàng" - Lan Thanh cho biết.

Nữ Đảng viên trẻ muốn về quê lập nghiệp

Em Phạm Ngọc Ánh Dương cho biết chỉ mất hơn 1,5 năm để hoàn thành chương trình cao đẳng, ngành quản trị kinh doanh. Trong số 778 cử nhân thực thực hành, kỹ sư thực hành tốt nghiệp đợt này, Ánh Dương là "bóng hồng" đặc biệt, tốt nghiệp sớm nửa năm và "ẵm" luôn tấm bằng loại giỏi.

"Em đã xin được việc làm ở quê, giờ chỉ cần bổ sung bằng tốt nghiệp nữa thôi là đi làm. Mặc dù ở TP HCM, em sẽ có nhiều cơ hội việc làm hơn nhưng em nghĩ không ở đâu tốt bằng sống gần cha mẹ" - Ánh Dương chia sẻ.

Người học vượt, người học muộn, 2 tân cử nhân "chiếm sóng" vì thành tích ấn tượng - Ảnh 3.

Chân dung nữ Đảng viên trẻ tốt nghiệp cao đẳng loại giỏi

Tân cử nhân cho biết đã được kết nạp Đảng viên khi còn học THPT, bên cạnh việc lập nghiệp và chăm sóc gia đình, Dương cũng muốn cống hiến nhiều hơn cho vùng đất Thanh Hóa.

Chia sẻ về lý do tốt nghiệp sớm, Dương cười tươi cho biết muốn "học vượt" để sớm đi làm, có tiền phụ giúp gia đình. "Em không cảm thấy quá áp lực, vẫn có thể cân bằng giữa việc học và đi làm thêm. Với em, quan trọng nhất là khoảng thời gian nghe giảng trên lớp, nếu không tập trung sẽ mất rất nhiều thời gian để ôn tập và hiểu lại bài" - Dương nói.

ThS Trần Văn Tú, Hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế TP HCM, cho biết lễ tốt nghiệp đợt 2 cấp bằng cho 778 cử nhân thực thực hành, kỹ sư thực hành. Ở đợt 1, đã có 1207 bạn tốt nghiệp. Như vậy, trong năm 2025, nhà trường đã có 1.985 tân cử nhân, tân kỹ sư, đáp ứng nguồn nhân lực lớn, chất lượng cao cho sự nghiệp xây dựng phát triển thành phố và đất nước.

Người học vượt, người học muộn, 2 tân cử nhân "chiếm sóng" vì thành tích ấn tượng - Ảnh 4.

Tân cử nhân chụp ảnh lưu niệm trong ngày đặc biệt của mình


Nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia Trần Bùi Bảo Khánh: Chiếc vòng nguyệt quế trên đầu em khá nặng

Nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia Trần Bùi Bảo Khánh: Chiếc vòng nguyệt quế trên đầu em khá nặng

(NLĐO)- Nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia Trần Bùi Bảo Khánh cho hay đã thi đấu hết mình, dùng hết năng lực của bản thân và không có gì để hối tiếc.

Trường ĐH Cửu Long trao bằng tốt nghiệp cho 224 tân thạc sĩ

(NLĐO) - Trường ĐH Cửu Long khen thưởng 5 học viên tốt nghiệp thủ khoa và có thành tích cao trong học tập, rèn luyện

Khoảnh khắc sinh viên bật khóc tri ân cha mẹ trong đêm nhạc làm đồ án tốt nghiệp

(NLĐO) - Dự án tốt nghiệp của sinh viên được đầu tư với tổng kinh phí hơn 160 triệu đồng.

