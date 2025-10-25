HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Trường ĐH Cửu Long trao bằng tốt nghiệp cho 224 tân thạc sĩ

Tin - ảnh: NGUYỄN VĂN DÔ

(NLĐO) - Trường ĐH Cửu Long khen thưởng 5 học viên tốt nghiệp thủ khoa và có thành tích cao trong học tập, rèn luyện

Sáng 25-10, Trường ĐH Cửu Long tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho 224 tân thạc sĩ niên khóa 2022 - 2024 và 2023-2025 thuộc các ngành: Văn học Việt Nam, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Luật kinh tế.

Trường ĐH Cửu Long trao bằng tốt nghiệp cho 224 tân thạc sĩ - Ảnh 1.

Đại biểu tham dự buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Nhà giáo ưu tú, Phó giáo sư, Tiến sĩ Lương Minh Cừ – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long – cho biết trường đang đào tạo 4 lĩnh vực là khoa học xã hội và nhân văn, khoa học kinh tế, khoa học kỹ thuật - công nghệ và khoa học sức khỏe.

Về cấp độ đại học, trường có 38 ngành và 90 chuyên ngành hẹp. Với cấp độ sau đại học, trường đang đào tạo 11 ngành thạc sĩ, 3 ngành chuyên khoa I và 4 ngành tiến sĩ, gồm: Văn học Việt Nam, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh và Công nghệ thực phẩm.

Quy mô sinh viên, học viên hiện nay của trường trên 35.000 sinh viên. Trường có trên 1.200 giảng viên, trong đó có gần 41% người có học vị tiến sĩ, giáo sư, phó giáo sư và bác sĩ chuyên khoa II khoa học sức khỏe.

Trường ĐH Cửu Long trao bằng tốt nghiệp cho 224 tân thạc sĩ - Ảnh 2.

Nhà giáo ưu tú Lương Minh Cừ phát biểu tại buổi lễ

Trường ĐH Cửu Long trao bằng tốt nghiệp cho 224 tân thạc sĩ - Ảnh 3.

Nhà giáo ưu tú Lương Minh Cừ trao bằng tốt nghiệp và giấy khen cho tân thạc sĩ tốt nghiệp thủ khoa

Trường ĐH Cửu Long trao bằng tốt nghiệp cho 224 tân thạc sĩ - Ảnh 4.

Nhà giáo ưu tú Lương Minh Cừ trao bằng tốt nghiệp và giấy khen cho tân thạc sĩ tốt nghiệp thủ khoa


Trường ĐH Cửu Long trao bằng tốt nghiệp cho 224 tân thạc sĩ - Ảnh 5.

Nhà giáo ưu tú Lương Minh Cừ chụp ảnh lưu niệm cùng tân thạc sĩ tốt nghiệp thủ khoa

Trường ĐH Cửu Long trao bằng tốt nghiệp cho 224 tân thạc sĩ - Ảnh 6.

Trường ĐH Cửu Long trao bằng tốt nghiệp cho 224 tân thạc sĩ - Ảnh 7.

Trường ĐH Cửu Long trao bằng tốt nghiệp cho 224 tân thạc sĩ - Ảnh 8.

Trường ĐH Cửu Long trao bằng tốt nghiệp cho 224 tân thạc sĩ - Ảnh 9.

Trường ĐH Cửu Long trao bằng tốt nghiệp cho 224 tân thạc sĩ - Ảnh 10.

Đợt này, có 224 học viên đã hoàn thành chương trình đào tạo, đủ điều kiện tốt nghiệp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được Trường ĐH Cửu Long xét công nhận tốt nghiệp.

Căn cứ kết quả học tập, Trường ĐH Cửu Long đã khen thưởng 5 học viên đạt thành tích tốt nghiệp thủ khoa và có thành tích cao trong học tập, rèn luyện.

ban Tuyên giáo tài chính ngân hàng ĐH Cửu Long học vị tiến sĩ
