Điểm nóng xung đột ngày 5-5: "Nạn nhân" tiềm tàng dưới đáy biển ở Hormuz

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 5-5: "Nạn nhân" tiềm tàng dưới đáy biển ở Hormuz

Cao Lực

(NLĐO) - Iran tuần trước cảnh báo các tuyến cáp ngầm dưới biển tại eo biển Hormuz là điểm dễ tổn thương đối với nền kinh tế số của khu vực.

Hormuz là "nút thắt cổ chai" của dòng chảy dầu mỏ toàn cầu nhưng cũng đóng vai trò quan trọng không kém đối với thế giới số. Các tuyến cáp quang đi qua đây, kết nối Ấn Độ và Đông Nam Á với châu Âu thông qua các quốc gia vùng Vịnh và Ai Cập.

Theo Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU), các tuyến cáp này tải khoảng 99% lưu lượng internet toàn cầu. Chúng cũng đóng vai trò then chốt đối với viễn thông quốc tế, truyền tải điện, dịch vụ đám mây và liên lạc trực tuyến.

"Khi cáp bị hư hại, internet sẽ chậm lại hoặc bị gián đoạn, thương mại điện tử bị ảnh hưởng, các giao dịch tài chính bị trì hoãn và kéo theo những hệ lụy kinh tế" - Chuyên gia phân tích địa chính trị Masha Kotkin nói vói báo The Independent.

Chiến tranh Iran đe dọa kinh tế số Đông Nam Á - Ảnh 1.

Bản đồ mạng lưới cáp ngầm toàn cầu. Đây là các tuyến cáp quang hoặc cáp điện đặt dưới đáy biển, đóng vai trò truyền tải dữ liệu và điện năng trên phạm vi quốc tế. Ảnh: TeleGeography

Dù tổng chiều dài cáp ngầm đã tăng đáng kể từ 2014-2025, số sự cố vẫn duy trì ở mức khoảng 150-200 vụ/ năm, theo Ủy ban Bảo vệ Cáp Quốc tế (ICPC).

70-80% sự cố xảy ra do hoạt động vô tình của con người, chủ yếu là đánh bắt cá và neo tàu, ICPC cho biết.

Những rủi ro khác bao gồm dòng chảy dưới biển, động đất, núi lửa ngầm và bão.

Xung đột giữa Iran và Mỹ-Israel đã gây ra những gián đoạn chưa từng có đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu và hạ tầng khu vực. Tuy nhiên, các tuyến cáp ngầm đến nay vẫn chưa bị ảnh hưởng trực tiếp.

Dù vậy, vẫn tồn tại rủi ro gián tiếp khi các tàu bị hư hại có thể vô tình kéo neo làm đứt cáp.

"Trong bối cảnh xung đột quân sự đang diễn ra, nguy cơ hư hại ngoài ý muốn tăng lên. Xung đột càng kéo dài thì khả năng xảy ra sự cố càng cao" - ông Kotkin lo ngại.

Việc sửa chữa cáp trong khu vực xung đột là một thách thức riêng biệt so với việc bảo vệ chúng.

"Thường thì một trong những vấn đề lớn nhất là phải xin được giấy phép vào vùng biển nơi cáp bị hư hại. Quá trình này đôi khi mất rất nhiều thời gian và có thể là trở ngại lớn nhất" – chuyên gia Alan Mauldin của Công ty TeleGeography (Mỹ) nói.

Ngay cả khi cáp ngầm bị hư hại, kết nối internet sẽ không bị mất hoàn toàn nhờ các tuyến trên đất liền.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng hệ thống vệ tinh không phải là giải pháp thay thế khả thi, do chúng không thể xử lý cùng khối lượng dữ liệu và có chi phí cao hơn.

Tin liên quan

Tàu Mỹ "băng qua Hormuz an toàn", Iran cảnh báo "sẵn sàng mọi kịch bản"

Tàu Mỹ "băng qua Hormuz an toàn", Iran cảnh báo "sẵn sàng mọi kịch bản"

(NLĐO) - CENTCOM ngày 4-5 cho biết hai tàu thương mại Mỹ đã an toàn vượt qua eo biển Hormuz, trong khi Iran tuyên bố sẵn sàng mọi kịch bản đối phó.

Mỹ triển khai những gì cho chiến dịch “Dự án Tự do” tại eo biển Hormuz?

(NLĐO) - Khoảng 15.000 quân nhân cùng hàng trăm khí tài hiện đại sẽ tham gia chiến dịch "Dự án Tự do" của Mỹ tại eo biển Hormuz.

Kuwait không xuất khẩu được một giọt dầu nào vì Hormuz bị phong tỏa

(NLĐO) - Trong suốt tháng 4-2026, Kuwait không xuất được một giọt dầu nào – điều chưa từng xảy ra suốt 35 năm qua

Đông Nam Á Mỹ Iran
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo