Chiến sự Trung Đông ngày 4-5: Mỹ trả tàu Iran cùng 22 thủy thủ, điều gì đang xảy ra ở Hormuz?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Chiến sự Trung Đông ngày 4-5: Mỹ trả tàu Iran cùng 22 thủy thủ, điều gì đang xảy ra ở Hormuz?

Anh Thư

(NLĐO) - Tàu M/V Touska của Iran mà Mỹ đã bắt giữ hồi tháng trước sẽ được chuyển đến vùng biển của Pakistan để trao trả sau khi sửa chữa.

Thêm lời đe dọa từ Iran

Trong một thông điệp được phát đi hôm 4-5, Thiếu tướng Ali Abdollahi, Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbia của Iran, nhấn mạnh Tehran đã nhiều lần tuyên bố rằng an ninh eo biển Hormuz nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng vũ trang Iran.

"Chúng tôi sẽ bảo vệ và quản lý chặt chẽ an ninh eo biển Hormuz bằng toàn bộ khả năng, đồng thời khuyến cáo tất cả tàu thương mại và tàu chở dầu không nên cố gắng đi qua eo biển Hormuz mà không có sự phối hợp với lực lượng vũ trang (của Iran) đóng tại đó để không gây nguy hiểm cho an ninh của họ" - ông Abdollahi nói.

Chiến sự Trung Đông 4-5: Mỹ trao trả tàu Iran cùng 22 thủy thủ, thuyền trưởng ở Hormuz nói rõ tình hình - Ảnh 1.

Thiếu tướng Ali Abdollahi, Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbia của Iran - Ảnh: TASNIM

Vị tư lệnh cũng cảnh báo bất kỳ lực lượng vũ trang nước ngoài nào, đặc biệt là "quân đội Mỹ hiếu chiến", cố gắng tiếp cận hoặc tiến vào eo biển Hormuz sẽ trở thành mục tiêu tấn công, theo Tasnim.

Tuyên bố của ông Abdollahi được đưa ra vào ngày mà Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố "Dự án Tự do" bắt đầu.

Dự án Tự do là một kế hoạch trong đó các tàu chiến, chiến đấu cơ và binh lính Mỹ - do Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) điều hành - sẽ "hướng dẫn" các tàu thương mại bị mắc kẹt ở eo biển Hormuz đi qua theo một lộ trình an toàn, với sự phối hợp của Oman.

Eo biển Hormuz vốn là đoạn đường biển hẹp nằm giữa Oman và Iran.

Theo hãng tin Fars, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã công bố một bản đồ mới về các khu vực ở eo biển Hormuz nằm dưới sự kiểm soát của hải quân nước này.

Khu vực này bắt đầu ở phía Tây với một đường thẳng nối liền điểm cực Tây của đảo Qeshm thuộc Iran với tiểu vương quốc Umm al-Quwain của Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).

Ở phía Đông, khu vực này kết thúc tại một đường ranh giới giữa núi Mobarak của Iran và tiểu vương quốc Fujairah của UAE.

Hiện chưa rõ phạm vi kiểm soát được tuyên bố đã thay đổi đến mức nào.

20.000 thủy thủ mắc kẹt ở Hormuz

Trao đổi với đài Al Jazeera hôm 4-5, ông Raman Kapoor, thuyền trưởng một tàu chở dầu đang mắc kẹt ở vịnh Ba Tư, cho biết hiện vẫn chưa có tàu nào cố gắng vượt qua eo biển Hormuz.

“Không con tàu nào muốn thể hiện lòng can đảm của mình và đi qua eo biển Hormuz trừ khi có tuyên bố chính thức là là an toàn để đi qua” - ông Kapoor nói. Ông giải thích sự "an toàn" này phải bao gồm lời đảm bảo từ phía Iran rằng các thủy lôi đã được gỡ bỏ hoàn toàn.

Vị thuyền trưởng cho biết tàu của ông có khả năng được tiếp nhiên liệu, thực phẩm và nước, nhưng một số tàu thương mại khác lại không. Ước tính có khoảng 20.000 thủy thủ đang bị mắc kẹt ở eo biển.

Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết mức độ đe dọa an ninh hàng hải tại Hormuz vẫn ở mức nghiêm trọng.

Hai tin tốt

Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết Mỹ đã gửi 22 thành viên thủy thủ đoàn bị giam giữ trên một tàu container của Iran đến Pakistan và sẽ bàn giao họ cho chính quyền Iran, gọi động thái này là một “biện pháp xây dựng lòng tin”.

Chiến sự Trung Đông 4-5: Mỹ trao trả tàu Iran cùng 22 thủy thủ, thuyền trưởng ở Hormuz nói rõ tình hình - Ảnh 2.

Tàu M/V Touska của Iran, bị Mỹ bắt giữ tại vịnh Oman hồi tháng trước - Ảnh: CENTCOM

“Con tàu Iran cũng sẽ được chuyển trở lại vùng biển thuộc lãnh thổ Pakistan để trả lại cho chủ sở hữu ban đầu sau khi được sửa chữa cần thiết" - Bộ Ngoại giao Iran cho biết.

Thông tin này liên quan đến tàu M/V Touska, bị Mỹ bắt giữ tại vịnh Oman hồi tháng trước.

Vào cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết các quan chức đang xem xét đề xuất mới nhất của Mỹ về việc chấm dứt xung đột. Bản đề xuất này đã được gửi đến Iran thông qua nhà trung gian Pakistan.

Israel - Hezbollah vẫn căng thẳng

Hôm 4-5, lãnh đạo Hezbollah Naim Qassem cho biết không có lệnh ngừng bắn nào khi Lebanon tiếp tục hứng chịu các cuộc tấn công của Israel.

Theo ông Qassem, Lebanon cần được đảm bảo an ninh và Hezbollah chỉ ủng hộ các cuộc đàm phán gián tiếp với Israel, vì đàm phán trực tiếp là "sự nhượng bộ không cần thiết" đối với thủ tướng nước này.

Lãnh đạo Hezbollah cũng tuyên bố nhóm này sẽ tiếp tục kháng cự bằng vũ lực để ngăn Israel giành được chỗ đứng tại Lebanon.

Trong khi đó, các cuộc tấn công mới nhất của Israel vào thị trấn Shhour ở miền Nam Lebanon đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng. Trớc đó, một loạt các cuộc tấn công khác đã nhắm vào vào các thị trấn thuộc quận Tyre và quận Bint Jbeil của Lebanon.


Tin liên quan

Truyền thông Iran nói tàu chiến Mỹ trúng tên lửa ở eo biển Hormuz, Mỹ lên tiếng

Truyền thông Iran nói tàu chiến Mỹ trúng tên lửa ở eo biển Hormuz, Mỹ lên tiếng

(NLĐO) - Hãng thông tấn Fars ngày 4-5 đưa tin 2 tên lửa đã bắn trúng một tàu chiến Mỹ ở eo biển Hormuz.

Mỹ triển khai những gì cho chiến dịch “Dự án Tự do” tại eo biển Hormuz?

(NLĐO) - Khoảng 15.000 quân nhân cùng hàng trăm khí tài hiện đại sẽ tham gia chiến dịch "Dự án Tự do" của Mỹ tại eo biển Hormuz.

Kuwait không xuất khẩu được một giọt dầu nào vì Hormuz bị phong tỏa

(NLĐO) - Trong suốt tháng 4-2026, Kuwait không xuất được một giọt dầu nào – điều chưa từng xảy ra suốt 35 năm qua

Donald Trump đàm phán Iran eo biển Hormuz Touska
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo