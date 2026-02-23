HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thể thao

Hai tay vợt nữ Đông Nam Á lọt top 40 thế giới - WTA

Quốc An

(NLĐO) - Trong lần cập nhật mới nhất của WTA, hai tay vợt Đông Nam Á là Alex Eala và Janice Tjen đều có bước tiến vượt bậc khi tăng hơn 10 bậc.

Trong ngày cập nhật hôm nay của WTA, Alex Eala (Philippines) và Janice Tjen (Indonesia) đều đã có những bước nhảy vọt trên bảng xếp hạng và chạm đến những thứ hạng mới, và cao nhất trong sự nghiệp đánh đơn.

Sau Úc mở rông, Eala đã liên tục góp mặt ở các vòng bán kết Abu Dhabi Open, tứ kết Doha giúp cô tiệm cận top 30 thế giới, khi thăng liền 16 bậc lên hạng 31 WTA. Cố cũng là tay vợt nữ có thứ hạng tăng vọt nhất ở lần cập nhật mới nhất trong hôm nay (23-2).

Đông Nam Á có hai tay vợt nữ lọt top 40 thế giới - Ảnh 1.

Hai tay vợt nữ Đông Nam Á tiến vào top 40 thế giới

Trong khi đó, một tay vợt nữ Đông Nam Á khác là Janice Tjen cũng góp mặt ở các giải đấu trên nhưng không tiến qua sâu. Cô thường có thành tích tốt ở các nội dung đôi như bán kết Abu Dhabi Open.

Dù vậy, Tjen vẫn tăng hạng vọt lên hạng 36 thế giới đơn nữ của WTA, với việc vươn lên liền 10 bậc. Ở nội dung đôi nữ, cố giữ thứ hạng 52 khi tăng liền 5 bậc.

Đông Nam Á có hai tay vợt nữ lọt top 40 thế giới - Ảnh 2.

Eala có thứ hạng tăng nhiều bậc nhất trong lần cập nhật BXH này của WTA

Tính riêng trong năm 2026, tay vợt người Philippines Eala mới chỉ chơi 16 trận và mang về hơn 290.000 USD ở nội dung đơn. Tjen trải qua ít hơn với 11 trận nhưng mang về số tiền sắp sĩ là 287,792 USD.

TIN LIÊN QUAN

Cả hai tay vợt hiện đang khẳng định vị thế thống trị khi cùng nắm giữ những thứ hạng cao nhất khu vực Đông Nam Á. Người bám đuổi gần nhất là tài năng trẻ Thái Lan Lanlana Tararudee (21 tuổi), gương mặt được xem là thách thức đáng kể trong tương lai.

Tin liên quan

Eala chấm dứt 26 năm khát vàng SEA Games cho quần vợt Philippines

Eala chấm dứt 26 năm khát vàng SEA Games cho quần vợt Philippines

(NLĐO) - Đánh bại tay vợt chủ nhà SEA Games 33, Eala mang về tấm HCV lịch sử cho quần vợt Philippines sau nhiều năm.

Eala bị tay vợt Indonesia kém 69 bậc chấm dứt chuỗi 7 trận thắng

(NLĐO) - Trong trận tứ kết giải WTA 250 tại Brazil, tay vợt nữ Philippines Alex Eala đã bất ngờ gục ngã trong 2 set đấu trước Janice Tjen của Indonesia.

Alex Eala vuột chức vô địch WTA 250, vẫn tạo nên lịch sử cho quần vợt Philippines

(NLĐO) - Tay vợt nữ số 1 Đông Nam Á, Alexandra Eala khép lại hành trình tại WTA 250 Eastbourne Open 2025 với ngôi á quân đầy tiếc nuối trước đối thủ người Úc.

