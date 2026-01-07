Hai thiếu niên trôi dạt trên lòng hồ thủy điện nhiều giờ

Ngày 7-1, Công an xã Ia Tơi, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã phối hợp lực lượng chức năng cứu hộ thành công 2 thiếu niên trôi dạt hơn 40 km trên lòng hồ thủy điện Sê San 4, đoạn qua xã Ia Tơi.



Vào tối 6-1, hai thiếu niên là R.C.T. và R.L.T. (cùng SN 2013, trú tại xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai) rủ nhau đi thuyền máy của gia đình đến khu vực lòng hồ thủy điện Sê San 4, đoạn qua xã Ia Krái để câu cá.

Chiếc thuyền của 2 thiếu niên sử dụng đi câu cá và trôi nổi nhiều giờ trên lòng hồ thủy điện

Tuy nhiên, do trời tối lại bị mất phương hướng, thuyền hết nhiên liệu nên cả 2 ngồi trên thuyền và bị trôi dạt nhiều giờ trên lòng hồ.

Đến rạng sáng 7-1, lực lượng Công an xã Ia Tơi nhận được tin báo về việc phát hiện một chiếc thuyền trôi nổi tại khu vực lòng hồ thủy điện Sê San 4, đoạn qua thôn 7, xã Ia Tơi. Thời điểm phát hiện, chiếc thuyền của 2 thiếu niên cách điểm xuất phát khoảng 40 km.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Ia Tơi nhanh chóng phối hợp lực lượng an ninh cơ sở cùng người dân địa phương tiếp cận vị trí chiếc thuyền đang trôi nổi. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện trên thuyền có 2 thiếu niên trong tình trạng hoảng loạn, kiệt sức, sức khỏe không ổn định.

Hai thiếu niên được lực lượng Công an xã Ia Tơi đưa vào bờ an toàn, cho ăn uống đầy đủ.

Công an xã Ia Tơi đã tổ chức lai dắt thuyền vào bờ an toàn, đồng thời hỗ trợ ăn uống, chăm sóc, giúp đỡ 2 thiếu niên ổn định sức khỏe.

Công an xã Ia Tơi phối hợp Công an xã Ia Krái thông báo cho gia đình để bàn giao 2 thiếu niên về nhà an toàn.