Hai trường cấp 3 ở TPHCM bị kế toán chiếm đoạt 18,7 tỉ đồng

Ngày 8-12, TAND TPHCM đã tuyên phạt tù chung thân đối với Nguyễn Thị Thu Trang (55 tuổi, ngụ TPHCM) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Theo cáo trạng, trong gần 7 năm, Trang đã lợi dụng sự tin tưởng của các hiệu trưởng để chiếm đoạt tổng cộng hơn 18,7 tỉ đồng tại hai trường THPT: Trường Nguyên Thị Minh Khai và Trường Ten Lơ Man.

Hồ sơ thể hiện, khi làm kế toán tại Trường Nguyễn Thị Minh Khai giai đoạn 2016 – 2022, Trang nhận thấy các hiệu trưởng không am hiểu nghiệp vụ tài chính. Tận dụng sơ hở này, bị cáo lập hai bộ ủy nhiệm chi cho mỗi giao dịch: Một tờ có đầy đủ thông tin hợp lệ để trình hiệu trưởng ký; Tờ còn lại chỉ ghi số tiền và nội dung chung; sau khi có chữ ký, Trang tự sửa tên người thụ hưởng thành Phạm Thị C. – người quen của bị cáo.

Khi khoản tiền được chuyển vào tài khoản của C., Trang yêu cầu C. rút tiền mặt và đem đến giao tại phòng làm việc của mình. Với thủ đoạn lặp đi lặp lại trong nhiều năm, Trang đã chiếm đoạt 5,1 tỉ đồng tại ngôi trường này mà không bị phát hiện, cho đến khi hiệu trưởng rà soát tài chính và trình báo công an.

Rời Trường Nguyễn Thị Minh Khai và chuyển sang làm kế toán tại Trường Ten Lơ Man từ tháng 3-2022, Trang tiếp tục thực hiện cùng phương thức gian dối, thậm chí lợi dụng thời điểm hiệu trưởng đang bị bệnh nặng, tự ý sử dụng chữ ký và con dấu của trường để hợp thức hóa các chứng từ chi khống. Trong hai năm 2022 – 2024, bị cáo thực hiện hàng trăm giao dịch, chuyển tiền từ tài khoản trường vào tài khoản cá nhân và tài khoản của C., tổng cộng chiếm đoạt hơn 13,6 tỉ đồng.

Nữ kế toán bị đưa ra xét xử hồi tháng 9-2025.

Cáo trạng cũng nêu mỗi lần trình ký bộ chứng từ, Trang thường đứng sát người ký, vừa nói chuyện vừa hối thúc để họ không có thời gian kiểm tra kỹ nội dung, tạo điều kiện cho các chứng từ giả mạo lọt qua.

Tại tòa, Trang thừa nhận toàn bộ hành vi. Bị cáo khai đã nhờ C. mở ba tài khoản ngân hàng và yêu cầu rút toàn bộ số tiền chuyển vào nhưng không cho C. biết nguồn gốc thực sự của tiền. Trang còn cho rằng bản thân dùng tiền chiếm đoạt vào mục đích cá nhân và làm từ thiện, không chia cho chồng con hay người thân.