Ngày 8-12, TAND TPHCM mở phiên sơ thẩm xét xử Võ Văn Thông (SN 1996; quê Bình Định) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Theo cáo trạng, tháng 7-2019, Thông thành lập Công ty Cổ phần TM-DV Neo Start, trụ sở đặt tại tòa nhà Pearl Plaza (TPHCM), đăng ký ngành nghề kinh doanh bất động sản.

Tuy nhiên, từ tháng 10 đến 11-2023, khi làm nhân viên tư vấn bán xe cho Công ty City Auto, Thông đã dùng pháp nhân Neo Start để thực hiện 5 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng 3,936 tỉ đồng.

Một trong những vụ nổi cộm xảy ra vào tháng 11-2023. Biết ông Nguyễn Đức T. có nhu cầu mua xe Ford Everest cho người thân, Thông hướng dẫn khách đến showroom và gửi hình ảnh xe qua Zalo. Sau đó, Thông hẹn nạn nhân ký hợp đồng mua bán tại quán cà phê, dùng pháp nhân Neo Start và giả chữ ký người đại diện để ký kết.

Bị cáo tại toà

Cụ thể, Thông và ông T. ký hợp đồng mua bán, nội dung thể hiện mua bán ôtô Ford Everest giá 990 triệu đồng (không bao gồm tiền thuế trước bạ, phí đăng ký lưu hành và các chi phí liên quan khác). Công ty Neo Start do Thông giả chữ ký Võ Thanh P. là đại diện bên bán. Sau khi ký kết, Thông cung cấp số tài khoản đứng tên Công ty Neo Start để ông T. chuyển tiền cọc mua xe 100 triệu đồng, với nội dung "cọc xe Everest Ambiente trắng", sau đó, Thông chuyển tiền cho Công ty City Auto 10 triệu đồng tiền cọc.

Sau đó, ông T. đến Công ty City Auto để xem xe và tiếp tục thực hiện 3 lần chuyển thanh toán số tiền còn lại là 1 tỉ đồng vào tài khoản của Công ty Neo Start theo yêu cầu của Thông.

Sau khi thanh toán, ông T. yêu cầu Thông lập phiếu xác nhận thanh toán, xuất hóa đơn nhưng Thông cố tình né tránh kéo dài thời gian và hẹn đến ngày 18-11-2023 đến nhận xe.

Ngày 20-11-2023, ông T. đến Công ty City Auto để làm việc thì được biết: Thông nhận tiền nhưng không chuyển cho Công ty Auto để thanh toán hợp đồng nên Công ty City Auto không bàn giao xe cho ông T.

Ngoài ra, cơ quan tố tụng xác định năm 2021, dù không phải đơn vị phân phối dự án Masteri Center Point (TP Thủ Đức cũ), Thông vẫn giới thiệu bán căn hộ (đã bán cho người khác) để chiếm đoạt 719,9 triệu đồng của bà Trần Thanh H.

Xem xét vụ án, HĐXX tuyên phạt Thông 14 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".