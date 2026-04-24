Hai tuyển thủ U17 Việt Nam được AFF vinh danh

Chu Ngọc Nguyễn Lực với việc thi đấu ổn định xuyên suốt giải, được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất. Tiền vệ sinh năm 2009 trở thành đầu tàu đưa “Những chiến binh trẻ sao vàng” lên đỉnh khu vực. Ngoài ra, thủ môn Lý Xuân Hòa cũng nhận danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải khi khép lại giải đấu chỉ với 1 bàn thua trong trận đấu bán kết với Úc.

Ở trận chung kết thắng U17 Malaysia 3-0, Nguyễn Lực không ghi bàn nhưng vẫn để lại dấu ấn đậm nét. Anh điều tiết lối chơi hiệu quả và thực hiện đường chọc khe tinh tế để Văn Dương lập công nâng tỉ số 2-0 cuối hiệp 1, tạo bước ngoặt cho chiến thắng.

Trước đó, tại bán kết gặp U17 Australia, chính Nguyễn Lực ghi bàn quyết định từ một pha phối hợp đá phạt bài bản, giúp đội nhà thắng 2-1. Ở vòng bảng, trong chiến thắng 10-0 trước U17 Đông Timor, anh tỏa sáng với cú đúp đá phạt đẹp mắt, cho thấy khả năng xử lý bóng chết ấn tượng.

Khép lại giải đấu, Nguyễn Lực ghi 4 bàn, đóng vai trò “nhạc trưởng” trong sơ đồ 4-1-4-1 của HLV Cristiano Roland, kết nối các tuyến và tạo đột biến.

Trước đó, anh từng gây chú ý khi ghi bàn vào lưới U16 Dortmund (2023) và giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất VCK U17 quốc gia 2025 cùng U17 Hà Nội.

Với những gì đã thể hiện, Nguyễn Lực được kỳ vọng sẽ trở thành trụ cột của bóng đá Việt Nam trong tương lai, hướng đến thử thách tiếp theo tại VCK U17 châu Á 2026.