U17 Việt Nam được thưởng đến 1,1 tỉ đồng sau chức vô địch Đông Nam Á 2026

Sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước U17 Malaysia ở trận chung kết tối 24-4, U17 Việt Nam không chỉ lần thứ 4 đăng quang mà còn nhận “cơn mưa” tiền thưởng từ LĐBĐ Việt Nam (VFF).

Cụ thể, VFF thưởng nóng 500 triệu đồng cho thầy trò HLV Cristiano Roland ngay sau trận đấu. Tính tổng toàn chiến dịch, đội tuyển U17 Việt Nam nâng tổng thưởng lên 1,1 tỉ đồng cho hành trình ấn tượng và phong độ vượt trội.

Trong trận chung kết này, U17 Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin, nhanh chóng áp đặt thế trận. Ngay phút 6, Sỹ Bách dứt điểm dội cột, báo hiệu một trận đấu lấn lướt. Chỉ 5 phút sau, từ pha phạt góc, Quý Vương mở tỉ số cho đội bóng áo đỏ.

Thế trận một chiều tiếp tục được duy trì. Trước khi hiệp 1 khép lại, Văn Dương nhân đôi cách biệt sau đường kiến tạo của Nguyễn Lực (45+4’), giúp U17 Việt Nam nắm lợi thế lớn.

Sang hiệp 2, U17 Malaysia buộc phải dâng cao nhưng không tạo được khác biệt. Phút 55, Trí Dũng bứt tốc, kiến tạo để Văn Dương hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 3-0.

Chức vô địch này giúp U17 Việt Nam trở thành đội giàu thành tích nhất lịch sử giải U17 Đông Nam Á, đồng thời đánh dấu danh hiệu đầu tiên của HLV Cristiano Roland. Đây tiếp tục là minh chứng cho sự tiến bộ của bóng đá trẻ Việt Nam ở sân chơi khu vực.