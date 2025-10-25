HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Hai vụ tai nạn liên tiếp lúc nửa đêm trên tuyến cao tốc qua Lâm Đồng

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Hai vụ tai nạn giao thông trên tuyến cao tốc qua Lâm Đồng khiến phương tiện ùn tắc, CSGT phải có mặt điều tiết lúc nửa đêm

Sáng 25-10, cơ quan quản lý tuyến cao tốc qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng cho biết đã phối hợp xử lý xong hiện trường các vụ tai nạn liên tiếp xảy ra.

Trước đó, khoảng 0 giờ ngày 25-10 trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đoạn km144 qua xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng xảy ra vụ tai nạn bên phần đường hướng Nam - Bắc, cách nút giao Vĩnh Hảo khoảng 10 km. 

Hai vụ tai nạn liên tiếp trên tuyến cao tốc qua Lâm Đồng lúc nửa đêm - Ảnh 1.

Hiện trường xe giường nằm tông vào đuôi xe đầu kéo. Ảnh: DT

Lúc này, xe khách giường nằm mang biển số 50H-727.XX lưu thông trên đường thì tông vào đuôi xe đầu kéo lưu thông cùng chiều phía trước. Vụ tai nạn làm đầu xe khách dính chặt vào đuôi xe đầu kéo. 

Tài xế xe khách bị kẹt trên xe, sau khi được xe cẩu cứu hộ thì tài xế bị thương mới được đưa ra ngoài.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông) cùng đơn vị quản lý tuyến khẩn trương có mặt phân luồng từ xa, điều tiết giao thông. 

Các xe lưu thông hướng Nam - Bắc được điều tiết ra khỏi đường cao tốc tại nút giao Chợ Lầu để lực lượng chức năng xử lý hiện trường. 

Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 24-10, tại đoạn km33 tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng, hướng Nam - Bắc cũng xảy ra 1 tai nạn. 

Tại hiện trường, một xe tải tông vào đuôi xe tải cùng chiều phía trước. Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Cục Cảnh sát Giao thông) cũng đã đến xử lý hiện trường và điều tiết giao thông.

