Thể thao

Hải Yến lập hat-trick, Hà Nội đoạt lại ngôi đầu từ TP HCM 1

Quốc An - Ảnh: VFF

(NLĐO) – Ba bàn thắng của đội trưởng Phạm Hải Yến giúp Hà Nội đánh bại Phong Phú Hà Nam 3-1 để giành lại ngôi đầu bảng từ tay TP HCM 1.

Ở trận cầu tâm điểm vòng 6 Giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2025, Hà Nội nhanh chóng khẳng định sức mạnh trước chủ nhà Phong Phú Hà Nam. Phút bù giờ hiệp 1, Hải Yến khai thông thế bế tắc bằng pha dứt điểm chuẩn xác.

Sang hiệp 2, chân sút số một của bóng đá nữ Việt Nam tiếp tục tỏa sáng với hai bàn thắng ở phút 51 và 90+5, hoàn tất cú hat-trick ấn tượng.

Dù Vũ Thị Hoa kịp gỡ 1-2 cho Phong Phú Hà Nam ở phút 65, đó cũng là tất cả những gì đội bóng chủ nhà làm được. Chung cuộc, Hà Nội thắng 3-1, giành lại ngôi đầu bảng với 14 điểm, hơn TP HCM 1 hai điểm.

Hải Yến lập hat-trick, Hà Nội đoạt lại ngôi đầu từ TP HCM 1- Ảnh 1.

Chiến thắng này không chỉ giúp đội bóng Thủ đô tạm vượt lên mà còn khẳng định tham vọng soán ngôi của thầy trò HLV Minh Nguyệt, với điểm tựa phong độ rực rỡ của Hải Yến cùng sự đồng đều ở các tuyến. Trong khi đó, TP HCM 1 dù vừa thắng TP HCM 2 3-0 nhưng buộc phải chuyển sang thế bám đuổi.

Ở nhóm sau, Thái Nguyên T&T gần như hết cơ hội đua vô địch khi nhận thất bại 1-2 trước Than KSVN, dù có được sự đầu tư mạnh mẽ và khát khao lớn.

Trong trận đấu này, Than KSVN tạo nên thế trận đôi công hấp dẫn. Phút 12, Thuý Hằng đánh đầu mở tỷ số sau đường tạt bóng chuẩn xác của Thu Thìn.

Hải Yến lập hat-trick, Hà Nội đoạt lại ngôi đầu từ TP HCM 1- Ảnh 2.

Đầu hiệp 2, Nhật Lan tung cú sút xa gần 40 m khiến thủ môn Kim Thanh bắt hụt, nâng tỷ số lên 2-0. Thái Nguyên T&T không bỏ cuộc, phút 62 Như Quỳnh rút ngắn 1-2 bằng cú đá phạt đẹp mắt nhưng không thể tìm thêm bàn gỡ.

Thắng chung cuộc 2-1, Than KSVN vươn lên vị trí thứ 3 với 11 điểm, tiếp tục nuôi hy vọng bám đuổi hai đội đầu bảng.

Tin liên quan

TP HCM 1 thắng trận derby, giành 3 điểm quan trọng ở lượt về

TP HCM 1 thắng trận derby, giành 3 điểm quan trọng ở lượt về

(NLĐO) - TP HCM 1 khi nhẹ nhàng vượt qua TP HCM 2 với tỉ số 3-0 ở trận mở màn vòng 6 Giải nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2025, qua đó tạm tái chiếm ngôi đầu bảng.

Nữ TP HCM đấu Á quân C1 nữ châu Á ngay từ vòng bảng

(NLĐO) - Các lá thăm may rủi của Cúp C1 nữ châu Á 2025-2026 đã đưa CLB nữ TP HCM gặp Á quân Melbourne City FC, Stallion Laguna FC và Lion City Sailors FC.

CLB nữ TP HCM 1 thắng tối thiểu Phong Phú Hà Nam, duy trì ngôi đầu

(NLĐO) - Khép lại vòng 2 Giải bóng đá nữ VĐQG 2025, CLB nữ TP HCM vẫn duy trì vị trí đầu bảng khi thắng tối thiểu trước Phong Phú Hà Nam.

Hà Nội Hải Yến Thái Nguyên T&T
