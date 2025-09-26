Hải Yến lập hat-trick, Hà Nội đoạt lại ngôi đầu từ TP HCM 1

Ở trận cầu tâm điểm vòng 6 Giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2025, Hà Nội nhanh chóng khẳng định sức mạnh trước chủ nhà Phong Phú Hà Nam. Phút bù giờ hiệp 1, Hải Yến khai thông thế bế tắc bằng pha dứt điểm chuẩn xác.

Sang hiệp 2, chân sút số một của bóng đá nữ Việt Nam tiếp tục tỏa sáng với hai bàn thắng ở phút 51 và 90+5, hoàn tất cú hat-trick ấn tượng.

Dù Vũ Thị Hoa kịp gỡ 1-2 cho Phong Phú Hà Nam ở phút 65, đó cũng là tất cả những gì đội bóng chủ nhà làm được. Chung cuộc, Hà Nội thắng 3-1, giành lại ngôi đầu bảng với 14 điểm, hơn TP HCM 1 hai điểm.

Chiến thắng này không chỉ giúp đội bóng Thủ đô tạm vượt lên mà còn khẳng định tham vọng soán ngôi của thầy trò HLV Minh Nguyệt, với điểm tựa phong độ rực rỡ của Hải Yến cùng sự đồng đều ở các tuyến. Trong khi đó, TP HCM 1 dù vừa thắng TP HCM 2 3-0 nhưng buộc phải chuyển sang thế bám đuổi.

Ở nhóm sau, Thái Nguyên T&T gần như hết cơ hội đua vô địch khi nhận thất bại 1-2 trước Than KSVN, dù có được sự đầu tư mạnh mẽ và khát khao lớn.

Trong trận đấu này, Than KSVN tạo nên thế trận đôi công hấp dẫn. Phút 12, Thuý Hằng đánh đầu mở tỷ số sau đường tạt bóng chuẩn xác của Thu Thìn.

Đầu hiệp 2, Nhật Lan tung cú sút xa gần 40 m khiến thủ môn Kim Thanh bắt hụt, nâng tỷ số lên 2-0. Thái Nguyên T&T không bỏ cuộc, phút 62 Như Quỳnh rút ngắn 1-2 bằng cú đá phạt đẹp mắt nhưng không thể tìm thêm bàn gỡ.

Thắng chung cuộc 2-1, Than KSVN vươn lên vị trí thứ 3 với 11 điểm, tiếp tục nuôi hy vọng bám đuổi hai đội đầu bảng.

