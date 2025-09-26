HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

TP HCM 1 thắng trận derby, giành 3 điểm quan trọng ở lượt về

Quốc An - Ảnh: VFF

(NLĐO) - TP HCM 1 khi nhẹ nhàng vượt qua TP HCM 2 với tỉ số 3-0 ở trận mở màn vòng 6 Giải nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2025, qua đó tạm tái chiếm ngôi đầu bảng.

Nhà đương kim vô địch TP HCM 1 khẳng định sức mạnh khi đánh bại TP HCM 2 3-0, qua đó tạm tái chiếm ngôi đầu bảng vào chiều 25-9.

Sau trận hòa đáng tiếc trước Hà Nội ở lượt cuối giai đoạn lượt đi, cô trò HLV Kim Chi bước vào trận derby thành phố với quyết tâm tìm lại nhịp thắng. Dù không tái lập "cơn mưa bàn" 7-0 ở lượt đi, TP HCM 1 vẫn áp đảo hoàn toàn và cho thấy bản lĩnh ứng viên số một cho ngôi vô địch.

TP HCM 1 thắng trận derby, giành 3 điểm quan trọng ở lượt về- Ảnh 1.

Phút thứ 7, Hoài Lương bật cao đánh đầu chính xác từ quả tạt bên cánh phải, mở tỉ số cho đội bóng áo đỏ. Bàn thắng sớm giúp TP HCM 1 càng chơi thanh thoát, trong khi TP HCM 2 buộc phải co cụm phòng ngự. Hiệp 1 khép lại với lợi thế tối thiểu cho nhà đương kim vô địch.

Bước sang hiệp 2, cô trò HLV Kim Chi vẫn là những người chơi lấn lướt hơn đàn em của mình. Phút 49, K'Thủa tận dụng sai lầm của thủ môn đối phương với cú sút cận thành nâng tỉ số lên 2-0 cho TP HCM 1.

TP HCM 1 thắng trận derby, giành 3 điểm quan trọng ở lượt về- Ảnh 2.

Đến phút 80, hậu vệ TP HCM 2 phá bóng hỏng và tình huống này biến thành pha đá phản lưới nhà. Chung cuộc, TP HCM 1 giành chiến thắng 3-0.

Với 13 điểm sau 6 trận, TP HCM 1 tạm dẫn đầu bảng, đẩy Hà Nội (11 điểm, ít hơn một trận) xuống vị trí thứ hai. Trong khi đó, TP HCM 2 nhận thất bại thứ năm, tiếp tục chôn chân cuối bảng với chỉ 1 điểm.

Chiến thắng này không chỉ giúp TP HCM I trở lại ngôi đầu mà còn tạo đà tâm lý quan trọng cho chặng đua lượt về để bảo vệ ngôi hậu trong mùa giải.

Lượt thứ 6 sẽ tiếp diễn trong chiều nay (26-9), trận cầu tâm điểm là màn đấu của Phong Phú Hà Nam với TP HCM 1.

Nữ TP HCM sẽ thi đấu với hệ thống giống VAR tại giải châu Á

Nữ TP HCM sẽ thi đấu với hệ thống giống VAR tại giải châu Á

(NLĐO) - AFC vừa thông báo Giải bóng đá C1 nữ châu Á 2025-2026 sẽ áp dụng hệ thống FVS - Football Video Support, hệ thống đơn giản, ít tốn kém hơn VAR.

Thua Than KSVN, đương kim vô địch TP HCM 1 đứt mạch thắng

(NLĐO) - Khép lại vòng 4 Giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2025, CLB nữ TP HCM 1 đứt mạch thắng và mất ngôi đầu vào tay Hà Nội.

Thắng TP HCM 2, CLB nữ Hà Nội tạm chiếm ngôi đầu của TP HCM 1

(NLĐO) - Giành chiến thắng trong trận sớm nhất của vòng 4 giải nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2025, Hà Nội tạm thời chiếm ngôi đầu của nhà ĐKVĐ TP HCM 1.

Huỳnh Như kim chi nữ TP HCM Nữ VĐQG
