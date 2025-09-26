TP HCM 1 thắng trận derby, giành 3 điểm quan trọng ở lượt về

Nhà đương kim vô địch TP HCM 1 khẳng định sức mạnh khi đánh bại TP HCM 2 3-0, qua đó tạm tái chiếm ngôi đầu bảng vào chiều 25-9.

Sau trận hòa đáng tiếc trước Hà Nội ở lượt cuối giai đoạn lượt đi, cô trò HLV Kim Chi bước vào trận derby thành phố với quyết tâm tìm lại nhịp thắng. Dù không tái lập "cơn mưa bàn" 7-0 ở lượt đi, TP HCM 1 vẫn áp đảo hoàn toàn và cho thấy bản lĩnh ứng viên số một cho ngôi vô địch.

Phút thứ 7, Hoài Lương bật cao đánh đầu chính xác từ quả tạt bên cánh phải, mở tỉ số cho đội bóng áo đỏ. Bàn thắng sớm giúp TP HCM 1 càng chơi thanh thoát, trong khi TP HCM 2 buộc phải co cụm phòng ngự. Hiệp 1 khép lại với lợi thế tối thiểu cho nhà đương kim vô địch.

Bước sang hiệp 2, cô trò HLV Kim Chi vẫn là những người chơi lấn lướt hơn đàn em của mình. Phút 49, K'Thủa tận dụng sai lầm của thủ môn đối phương với cú sút cận thành nâng tỉ số lên 2-0 cho TP HCM 1.

Đến phút 80, hậu vệ TP HCM 2 phá bóng hỏng và tình huống này biến thành pha đá phản lưới nhà. Chung cuộc, TP HCM 1 giành chiến thắng 3-0.

Với 13 điểm sau 6 trận, TP HCM 1 tạm dẫn đầu bảng, đẩy Hà Nội (11 điểm, ít hơn một trận) xuống vị trí thứ hai. Trong khi đó, TP HCM 2 nhận thất bại thứ năm, tiếp tục chôn chân cuối bảng với chỉ 1 điểm.

Chiến thắng này không chỉ giúp TP HCM I trở lại ngôi đầu mà còn tạo đà tâm lý quan trọng cho chặng đua lượt về để bảo vệ ngôi hậu trong mùa giải.

Lượt thứ 6 sẽ tiếp diễn trong chiều nay (26-9), trận cầu tâm điểm là màn đấu của Phong Phú Hà Nam với TP HCM 1.