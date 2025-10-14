Nhiều diễn biến tích cực tại Trung Đông

Những người này đã được quân đội Israel đưa về đoàn tụ với gia đình tại căn cứ Re'im của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) gần biên giới Dải Gaza. Ngoài ra, phía Hamas còn trao trả 28 thi thể con tin Israel. Đổi lại, Israel tiến hành phóng thích gần 2.000 tù nhân Palestine. Những động thái trên là một phần của thỏa thuận ngừng bắn được Israel và Hamas nhất trí trước đó. Thỏa thuận cũng là giai đoạn đầu tiên của kế hoạch hòa bình Gaza gồm 20 điểm mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất và cùng với một số nước Ả Rập làm trung gian hòa giải.

Đoàn xe chở con tin Israel tại TP Khan Younis ở Dải Gaza hướng về biên giới nước này hôm 13-10.Ảnh: AP

Theo trang The Guardian, hàng chục ngàn người tập trung tại TP Tel Aviv - Israel đã cất tiếng reo hò khi có thông tin các con tin được thả. Ông Donald Trump đã đến thành phố này trong lúc các con tin được thả. Tại đây, nhà lãnh đạo Mỹ đã gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và gia đình các con tin, cũng như có bài phát biểu tại Quốc hội Israel. Khi được giới truyền thông hỏi liệu cuộc xung đột giữa Israel với Hamas đã chính thức kết thúc hay chưa, tổng thống Mỹ trả lời đơn giản: "Có". Dù vậy, các nhà bình luận cho rằng vẫn còn nhiều thách thức ở phía trước bởi việc thả con tin và tù nhân nói trên chỉ là bước đi đầu tiên trong kế hoạch hòa bình.

Sau khi rời Israel, ông Donald Trump tiếp tục đến Ai Cập để cùng Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi đồng chủ trì hội nghị thượng đỉnh về hòa bình Gaza trong ngày 13-10. Hội nghị này có sự tham gia của hơn 20 nhà lãnh đạo các nước. Trong khi đó, Anh là nước chủ nhà của hội nghị quốc tế về nỗ lực khôi phục Dải Gaza, diễn ra từ ngày 13 đến 15-10. Theo trang The Guardian, sự kiện này có sự tham dự của đại diện chính quyền Palestine, Ả Rập Saudi, Jordan, Đức, Ý. Các bên tham gia khác gồm Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu, Ngân hàng Thế giới, cùng các nhà đầu tư và tổ chức tài chính phát triển thuộc khu vực tư nhân. Các cuộc thảo luận tại hội nghị cũng sẽ đề cập đến những nỗ lực nhằm hỗ trợ chương trình cải tổ và cải cách của chính quyền Palestine, để bảo đảm họ có thể tham gia vào việc phục hồi Dải Gaza.