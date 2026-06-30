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Lao động

Hạn chót 30-6: Giấy ủy quyền nhận lương hưu hết hiệu lực

N.Dung

(NLĐO) - Từ 1-7, giấy ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH theo quy định cũ hết hiệu lực, người hưởng cần làm lại để tránh gián đoạn chi trả.

Người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH cần rà soát thời hạn giấy ủy quyền, kịp thời làm lại theo quy định mới để tránh gián đoạn chi trả từ 1-7.

Hạn chót 30-6: Giấy ủy quyền nhận lương hưu hết hiệu lực - Ảnh 1.

Nguy cơ gián đoạn nhận lương hưu nếu không làm lại giấy ủy quyền. Ảnh: BHXH

Theo quy định của Luật BHXH 2024, các giấy ủy quyền lập theo quy định cũ chỉ còn hiệu lực đến hết ngày 30-6-2026. Sau thời điểm này, người đang nhận chế độ thông qua người được ủy quyền phải làm lại thủ tục theo quy định mới nếu tiếp tục ủy quyền.

Trường hợp không tiếp tục ủy quyền, người hưởng cần đăng ký nhận trực tiếp, ưu tiên qua tài khoản ngân hàng chính chủ để đảm bảo việc chi trả liên tục.

Luật BHXH 2024 quy định văn bản ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp chỉ có hiệu lực tối đa 12 tháng kể từ ngày xác lập và phải được chứng thực. Hết thời hạn này, nếu vẫn có nhu cầu, người hưởng phải lập lại giấy ủy quyền.

Quy định mới thay đổi so với trước đây khi giấy ủy quyền không còn giá trị kéo dài hoặc không xác định thời hạn. Nếu giấy ủy quyền hết hiệu lực mà chưa làm lại hoặc chưa đăng ký nhận trực tiếp, cơ quan BHXH sẽ tạm dừng chi trả cho đến khi hoàn thiện hồ sơ.

Chính sách nhằm tăng cường quản lý, đảm bảo chi trả đúng người thụ hưởng, hạn chế rủi ro trong bối cảnh số người nhận lương hưu, trợ cấp ngày càng tăng, nhiều trường hợp tuổi cao, sức khỏe hạn chế.

Cơ quan BHXH khuyến khích người hưởng chuyển sang nhận qua tài khoản ngân hàng để thuận tiện, an toàn và giảm thủ tục hành chính.

Người dân có thể liên hệ cơ quan BHXH hoặc bưu điện gần nhất để được hướng dẫn, đảm bảo quyền lợi không bị gián đoạn.

Trong khi đó, Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Luật BHXH, trong đó đề xuất hai phương án về ủy quyền nhận lương hưu.

Phương án một bỏ quy định thời hạn 12 tháng và yêu cầu chứng thực văn bản ủy quyền. Phương án hai giữ nguyên như hiện hành, giới hạn hiệu lực 12 tháng và yêu cầu chứng thực.

Theo cơ quan soạn thảo, quy định thời hạn 12 tháng phát sinh bất cập khi người cao tuổi, sức khỏe yếu gặp khó khăn trong việc gia hạn, đồng thời làm tăng chi phí khi phải lập lại giấy ủy quyền tại các cơ sở công chứng.

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