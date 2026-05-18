HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Người nhận trợ cấp hưu trí xã hội có phải gia hạn ủy quyền?

D.Thu

(NLĐO) - Người nhận trợ cấp hưu trí xã hội theo diện ủy quyền được nhiều người quan tâm có phải gia hạn giấy ủy quyền hàng năm theo quy định mới của Luật BHXH.

Nhiều người dân thắc mắc việc gia hạn giấy ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng năm theo quy định mới có áp dụng với trường hợp đang nhận trợ cấp hưu trí xã hội hay không, khi phần lớn người cao tuổi đang ủy quyền cho con cháu nhận thay.

Người nhận trợ cấp hưu trí xã hội có phải gia hạn ủy quyền? - Ảnh 1.

Hỗ trợ người dân làm thủ tục ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tại Hà Nội

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam cho biết Luật BHXH số 41/2024/QH15 có hiệu lực từ ngày 1-7-2025. Theo khoản 2 Điều 10, người hưởng chế độ BHXH có quyền ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện thủ tục hoặc nhận chế độ BHXH.

Riêng trường hợp ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH và chế độ khác thì giấy ủy quyền có hiệu lực tối đa 12 tháng kể từ ngày xác lập.

Tuy nhiên, đối với trợ cấp hưu trí xã hội, việc quản lý và chi trả không thuộc cơ quan BHXH mà do UBND cấp xã, phường nơi người hưởng cư trú thực hiện theo Nghị định 176/2025/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật BHXH về trợ cấp hưu trí xã hội. Do đó, việc áp dụng quy định gia hạn giấy ủy quyền sẽ phụ thuộc hướng dẫn và tổ chức thực hiện của địa phương.

Theo Luật BHXH 2024, người hưởng có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt nhận lương hưu, trợ cấp BHXH khi gặp khó khăn về sức khỏe hoặc đi lại. 

Tuy nhiên, khác với trước đây, giấy ủy quyền chỉ có hiệu lực tối đa 12 tháng kể từ ngày xác lập, vì vậy người dân cần chủ động gia hạn định kỳ để tránh gián đoạn việc chi trả.

Trước đó, BHXH Việt Nam cho biết nhiều trường hợp ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng sẽ hết hiệu lực trước ngày 1-7 theo quy định mới.

Những giấy ủy quyền còn hiệu lực được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 30-6, sau đó nếu người hưởng vẫn có nhu cầu nhận thay thì phải lập lại văn bản ủy quyền hoặc chuyển sang nhận qua tài khoản ngân hàng để tránh gián đoạn chi trả.

Theo cơ quan này, quy định giới hạn thời gian ủy quyền tối đa 12 tháng nhằm phòng ngừa rủi ro, bảo đảm chi trả đúng người, đúng chế độ trong bối cảnh cả nước có khoảng 3,5 triệu người đang hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng, trong đó nhiều người tuổi cao, sức yếu hoặc cư trú xa nơi nhận chế độ.

BHXH Việt Nam cũng khuyến cáo người dân chủ động kiểm tra thời hạn giấy ủy quyền, không chờ sát thời điểm hết hiệu lực mới thực hiện thủ tục gia hạn.

Người hưởng có thể liên hệ cơ quan BHXH, bưu điện, trung tâm phục vụ hành chính công hoặc địa phương nơi cư trú để được hướng dẫn. Cơ quan BHXH không gửi đường link hay yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân qua mạng xã hội.

Tin liên quan

Diện hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH tiếp tục mở rộng

Diện hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH tiếp tục mở rộng

(NLĐO) - Khoảng 3,5 triệu người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, tăng hơn 13% sau hơn 7 năm, cho thấy diện bao phủ an sinh ngày càng mở rộng.

Yêu cầu chi trả đầy đủ trợ cấp cho người yếu thế

(NLĐO) - Bộ Y tế yêu cầu bảo đảm chi trả đầy đủ trợ cấp xã hội cho đối tượng thụ hưởng, mở rộng hỗ trợ người cao tuổi, đẩy mạnh chi trả không dùng tiền mặt.

Rà soát ủy quyền nhận lương hưu để tránh gián đoạn chi trả

(NLĐO) - Nhiều giấy ủy quyền nhận lương hưu sẽ hết hiệu lực trong thời gian tới. Cơ quan BHXH khuyến cáo người dân sớm cập nhật để tránh gián đoạn chi trả.

lương hưu người có công quy định mới trợ cấp hưởng lương hưu trợ cấp hưu trí BHXH người cao tuổi gia hạn giấy ủy quyền
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo