Rà soát ủy quyền nhận lương hưu để tránh gián đoạn chi trả

Chiều 8-5, BHXH Việt Nam cho biết trước ngày 1-7, nhiều giấy ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng sẽ hết hiệu lực theo quy định mới.

Người dân được hỗ trợ làm thủ tục ủy quyền nhận lương hưu. Ảnh: BHXH TP Hà Nội

BHXH Việt Nam yêu cầu các địa phương chủ động rà soát, hỗ trợ người dân lập lại ủy quyền hoặc chuyển sang nhận qua tài khoản cá nhân, bảo đảm chi trả đúng người, không gián đoạn quyền lợi. Hiện cả nước có khoảng 3,5 triệu người đang hưởng lương hưu hàng tháng.

Theo Luật BHXH, văn bản ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH chỉ có giá trị tối đa 12 tháng kể từ ngày lập. Các giấy ủy quyền theo Luật BHXH 2014 nếu còn hiệu lực cũng chỉ được sử dụng đến hết ngày 30-6-2026.

Sau thời điểm này, người hưởng có nhu cầu ủy quyền phải thực hiện lại theo quy định mới. Quy định nhằm siết chặt quản lý, phòng ngừa rủi ro, bảo đảm chi trả đúng đối tượng trong bối cảnh số người hưởng ngày càng lớn, nhiều trường hợp cao tuổi hoặc sức khỏe yếu.

BHXH Việt Nam đã chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành rà soát dữ liệu, đối chiếu thông tin để kịp thời phát hiện rủi ro trong chi trả, nhất là các trường hợp từ 90 tuổi trở lên, trùng mã số BHXH hoặc ủy quyền chưa cập nhật, đã hết hạn.

Đồng thời, phối hợp với bưu điện, chính quyền địa phương hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục, khuyến khích nhận tiền qua tài khoản cá nhân.

Tại Hà Nội, BHXH TP triển khai cao điểm hỗ trợ người hưởng hoàn tất thủ tục trước hạn. Riêng phường Việt Hưng có hơn 2.300 trường hợp cần thực hiện thủ tục liên quan đến ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH. Cơ quan BHXH cơ sở phối hợp tổ dân phố, chính quyền địa phương tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp nhằm tránh ảnh hưởng đến kỳ chi trả.

Ở Bắc Ninh, BHXH tỉnh cũng đôn đốc bổ sung giấy ủy quyền, đồng thời đẩy mạnh truyền thông qua nhiều kênh như tổ chuyển đổi số cộng đồng, cổng thông tin điện tử, báo đài và mạng xã hội, giúp người dân nắm rõ quy định mới, hoàn thiện thủ tục đúng thời hạn.

Việc chủ động rà soát, hỗ trợ kịp thời được kỳ vọng sẽ bảo đảm việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH diễn ra liên tục, đúng người, đúng chế độ sau thời điểm 1-7-2026.