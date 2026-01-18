Hàn Quốc công bố kế hoạch tiếp nhận lao động EPS năm 2026

Trung tâm Lao động ngoài nước (COLAB – Bộ Nội vụ) vừa thông báo các nội dung liên quan đến Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (EPS) trong năm 2026.

Lộ trình tuyển chọn lao động

Theo thông tin từ Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc, chỉ tiêu tiếp nhận lao động nước ngoài theo diện thị thực E-9 năm 2026 là 80.000 người, giảm 38,5% so với năm 2025 (130.000 người).

Trong tổng hạn ngạch này, ngành sản xuất chế tạo và đóng tàu chiếm 50.000 chỉ tiêu, nông nghiệp 10.000 chỉ tiêu, các ngành còn lại 10.000 chỉ tiêu. Ngoài ra, 10.000 chỉ tiêu dự phòng sẽ được phân bổ linh hoạt cho các ngành, căn cứ vào nhu cầu thực tế trong năm.

Số lượng chỉ tiêu lao động Việt Nam năm 2026 được phân bổ cụ thể cho từng ngành nghề, trong đó các lĩnh vực sản xuất – chế tạo, nông nghiệp và xây dựng tiếp tục chiếm tỉ trọng lớn. Nguồn: Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc

Theo COLAB, hạn ngạch tiếp nhận lao động E-9 năm 2026 được Chính phủ Hàn Quốc xác định dựa trên phân tích dự báo thị trường lao động, kết hợp với khảo sát thực tế nhu cầu tuyển dụng của từng lĩnh vực.

So với các năm gần đây, mức giảm mạnh của chỉ tiêu năm 2026 phản ánh đánh giá của phía Hàn Quốc rằng nhu cầu bổ sung lao động nước ngoài mang tính tạm thời sau giai đoạn phục hồi hậu COVID-19 cơ bản đã được đáp ứng, trong khi số vị trí việc làm còn trống ở các ngành sản xuất chế tạo và xây dựng cũng đang thu hẹp.

Năm 2026, Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc dự kiến triển khai 5 đợt tuyển chọn tập trung, phục vụ nhu cầu tiếp nhận lao động nước ngoài theo Chương trình EPS. Nguồn (COLAB)

Về kế hoạch tuyển chọn, Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc dự kiến tổ chức 5 đợt tuyển chọn tập trung trong năm 2026.

Đợt đầu tiên diễn ra từ ngày 4 đến 10-3-2026 đối với các ngành sản xuất chế tạo và khai thác mỏ; từ 11 đến 17-3-2026 đối với các ngành nông nghiệp, chăn nuôi, ngư nghiệp, lâm nghiệp, xây dựng và dịch vụ.

Tổng chỉ tiêu của đợt 1 là 15.784 lao động. Bốn đợt tuyển chọn tiếp theo dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 5, đầu tháng 8, cuối tháng 10 và giữa tháng 12-2026, nhằm đáp ứng linh hoạt nhu cầu tuyển dụng trong năm.

Hàn Quốc xếp thứ 3 về tiếp nhận lao động Việt Nam

Trước đó, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026, Cục Quản lý lao động ngoài nước (DOLAB – Bộ Nội vụ) cho biết năm 2025 Việt Nam đã đưa 144.345 lao động đi làm việc ở nước ngoài, vượt 11% so với kế hoạch. Nhật Bản tiếp tục là thị trường tiếp nhận lớn nhất với hơn 64.600 lao động, tiếp đến là Đài Loan (Trung Quốc) với hơn 57.000 lao động.

Lao động Việt Nam xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc theo diện thị thực E-9. Nguồn: COLAB

Trong bức tranh chung, Hàn Quốc được xác định là thị trường trọng điểm theo hướng ổn định và có chọn lọc khi tiếp nhận hơn 11.600 lao động Việt Nam trong năm 2025, xếp thứ 3 trong số các thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam đến làm việc.

Phần lớn lao động Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc thông qua Chương trình EPS. Dù quy mô tiếp nhận không lớn như một số thị trường khác, Hàn Quốc vẫn được đánh giá cao nhờ môi trường làm việc ổn định, mức thu nhập tương đối tốt, cơ chế bảo đảm quyền lợi rõ ràng cùng quy trình tuyển chọn minh bạch, chặt chẽ.

Những yếu tố này giúp thị trường Hàn Quốc duy trì sức hút lâu dài đối với người lao động Việt Nam.

Những điều người lao động cần biết về visa E-9 Visa E-9 là loại thị thực dành cho lao động phổ thông Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS (Employment Permit System) do Chính phủ Hàn Quốc triển khai. Người lao động được cấp visa E-9 có thời hạn làm việc ban đầu tối đa 4 năm 10 tháng; trường hợp đáp ứng điều kiện gia hạn, tổng thời gian lưu trú có thể kéo dài đến 9 năm 8 tháng. Những lao động hoàn thành hợp đồng, tuân thủ pháp luật, trở về nước đúng hạn và đạt yêu cầu kỳ thi tiếng Hàn có thể được xem xét tái nhập cảnh theo diện "lao động trung thành", tiếp tục làm việc tại Hàn Quốc theo quy định. Điều kiện cấp visa E-9 gồm: Nam, nữ từ 18 đến 39 tuổi

Trình độ từ THCS, THPT, Trung cấp hoặc Cao đẳng, tùy yêu cầu ngành nghề

Thi đỗ kỳ thi EPS (năng lực tiếng Hàn)

Không có người thân trong hộ khẩu cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc

Không có tiền án, tiền sự

Không thuộc diện bị cấm xuất cảnh tại Việt Nam hoặc cấm nhập cảnh vào Hàn Quốc



