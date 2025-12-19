HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc vượt 140.000 người, đứng thứ hai về số lượng

Huỳnh Như

(NLĐO) - Hàn Quốc là thị trường trọng điểm của lao động Việt Nam, với hơn 149.000 người đang làm việc, đứng thứ hai về số lao động nước ngoài tại nước này

Trong bối cảnh Hàn Quốc ngày càng phụ thuộc vào lao động nước ngoài để bù đắp tình trạng thiếu hụt nhân lực trong nước, người lao động Việt Nam đang nổi lên như một trong những lực lượng chủ chốt. Số liệu mới công bố của Bộ Dữ liệu và Thống kê Hàn Quốc (MDS) cho thấy lần đầu tiên số lao động nước ngoài tại nước này vượt 1,1 triệu người, trong đó Việt Nam xếp thứ hai, chỉ sau người Trung Quốc gốc Hàn.

Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc vượt 140.000 người, đứng thứ hai về số lượng - Ảnh 1.

Người lao động Việt Nam chọn Hàn Quốc nhờ thu nhập ổn định và cơ hội tích lũy kinh nghiệm quốc tế

Cụ thể, tính đến tháng 5-2025, Hàn Quốc có 1,69 triệu người nước ngoài từ 15 tuổi trở lên sinh sống, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số này, hơn 1,1 triệu người đang tham gia thị trường lao động, tăng 9,8% – mức cao nhất kể từ năm 2017. 

Xét theo quốc tịch, người Trung Quốc gốc Hàn vẫn chiếm số lượng lớn nhất với 341.000 người, tiếp theo là lao động Việt Nam với 149.000 người, bỏ xa nhóm lao động Trung Quốc (54.000 người) và nhiều quốc gia khác. Thứ hạng này phản ánh vai trò ngày càng quan trọng của lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, đặc biệt trong bối cảnh nước này đối mặt việc già hóa dân số và thiếu hụt lao động.

MDS cho biết số lao động nước ngoài tăng ở hầu hết các nhóm thị thực. Lao động phổ thông tăng 6,1%, đạt 321.000 người; lao động diện chuyên gia tăng mạnh 25,7%, lên 82.000 người; trong khi nhóm có thị thực cư trú vĩnh viễn tăng 17,1%, đạt 123.000 người. 

Đáng chú ý, số sinh viên quốc tế vừa học vừa làm tăng 23.000 người, đạt 56.000 người, tương đương mức tăng 71,8%, nhờ sức hút từ văn hóa Hàn Quốc và các chính sách thu hút nhân lực trẻ quốc tế.

Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc vượt 140.000 người, đứng thứ hai về số lượng - Ảnh 2.

Các ngành sản xuất và nông – ngư nghiệp tại Hàn Quốc đang thiếu hụt lao động, mở ra cơ hội cho lao động Việt Nam

Theo số liệu thống kê mới nhất từ Cục Quản lý lao động ngoài nước (Dolab - Bộ Nội vụ), trong 10 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã đưa hơn 120.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, đạt 93,2% kế hoạch năm. 

Trong các thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam lớn nhất, Hàn Quốc đứng thứ ba với gần 10.000 người, chỉ sau Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc).

Lao động Việt Nam sang Hàn Quốc chủ yếu tập trung vào các ngành sản xuất – chế tạo (lắp ráp, cơ khí, điện tử), nông nghiệp – ngư nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt, chế biến thủy sản) và xây dựng (thợ xây, sơn, vận hành máy). Trong đó, nhu cầu cao nhất thuộc về sản xuất và nông – ngư nghiệp, bởi các lĩnh vực này đang thiếu hụt nghiêm trọng lao động, tạo ra nhiều cơ hội việc làm ổn định và lâu dài cho lao động Việt Nam.

lao động việt nam Hàn Quốc Việt Nam xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc làm việc
